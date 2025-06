ONU elogia avanços dos Emirados na proteção dos direitos das mulheres

GENEBRA, 26 de junho de 2025 (WAM) – A relatora especial da ONU sobre violência contra mulheres e meninas, Reem Al Salem, elogiou os Emirados Árabes Unidos pelos avanços significativos na promoção da igualdade de gênero e na proteção das mulheres contra a violência.

Durante a 59ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, realizada em Genebra, Al Salem destacou o compromisso político dos Emirados e os esforços crescentes para ampliar o papel das mulheres nos âmbitos político, econômico e social.

“Os Emirados registraram avanços impressionantes, especialmente na participação política e econômica das mulheres, resultado direto da vontade política e de uma visão que valoriza a contribuição feminina para a sociedade”, afirmou Al Salem. “A paridade de gênero no Conselho Nacional Federal, o aumento da presença feminina em cargos de liderança e as reformas legais substanciais demonstram o compromisso do país em proteger e fortalecer os direitos das mulheres.”

A relatora também elogiou a atuação do país em contextos de crise. “A abordagem proativa do governo, com investimentos na proteção de mulheres e crianças, demonstra um compromisso concreto com a segurança e a igualdade. Esses esforços são essenciais para construir um futuro em que as mulheres possam contribuir plenamente para o desenvolvimento nacional.”

O embaixador Jamal Jama Al Musharakh, representante permanente dos Emirados Árabes Unidos junto às Nações Unidas e outras organizações internacionais em Genebra, saudou as declarações da relatora: “Essa visita bem-sucedida confirma o compromisso contínuo dos Emirados em promover os direitos das mulheres e meninas, tanto no plano doméstico quanto no internacional. Reflete nossa convicção de que o empoderamento feminino e a plena e significativa participação das mulheres são fundamentais para sociedades inclusivas e prósperas.”

Al Musharakh ressaltou que o trabalho ainda está em curso: “Os Emirados permanecem comprometidos em cooperar estreitamente com as Nações Unidas e continuarão implementando as recomendações da relatora especial, com o objetivo de garantir a realização plena e a proteção dos direitos das mulheres e meninas.”

A visita da relatora especial aos Emirados ocorreu em dezembro de 2024. Durante a missão, foram organizadas visitas de campo e reuniões com autoridades do governo, representantes da sociedade civil e outras organizações relevantes.