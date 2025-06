Guardas Nacionais resgatam quatro pessoas após jet skis encalharem na costa de Abu Dabi

ABU DHABI, 27 de junho de 2025 (WAM) – O Centro Nacional de Busca e Resgate, em coordenação com a Guarda Costeira da Guarda Nacional, resgatou com sucesso quatro indivíduos após seus jet skis encalharem em águas rasas na costa de Abu Dabi.

Graças à alta prontidão da Guarda Nacional, as equipes de busca e resgate conseguiram localizar rapidamente as vítimas e transportá-las para o hospital mais próximo, onde receberam os cuidados médicos necessários.

A Guarda Nacional aconselhou todos os navegadores a garantir a segurança e a capacidade de navegação de seus equipamentos marinhos, realizando verificações regulares, seguindo os protocolos de segurança e levando o equipamento de resgate adequado.

A instituição também enfatizou a importância de contatar a linha de emergência marítima (996) em caso de qualquer emergência.