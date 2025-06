Príncipe Herdeiro de Abu Dabi se encontra com presidente da Rússia em Minsk, Bielorrússia

MINSK, 27 de junho de 2025 (WAM) – Xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dabi, se encontrou com Vladimir Putin, presidente da Federação Russa, durante a reunião do Conselho Econômico Supremo Euroasiático, realizada em Minsk, Belarus.

No início da reunião, o príncipe herdeiro de Abu Dabi transmitiu os cumprimentos do presidente dos EAU, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ao presidente Vladimir Putin, estendendo seus melhores votos de saúde e bem-estar, assim como para o progresso contínuo e a prosperidade da Rússia e de seu povo.

Por sua vez, o presidente Vladimir Putin pediu ao príncipe herdeiro de Abu Dabi que transmitisse seus cumprimentos sinceros ao presidente dos EAU, junto com seus melhores votos para o sucesso e o desenvolvimento duradouro dos EAU e de seu povo.

A reunião entre o príncipe herdeiro de Abu Dabi e o presidente Putin explorou a amizade profunda e a forte parceria estratégica entre os Emirados Árabes Unidos e a Federação Russa.

As duas partes trocaram opiniões sobre diversas questões regionais e internacionais de interesse mútuo e discutiram vários pontos-chave na agenda da reunião do Conselho Econômico Supremo Euroasiático, destacando especialmente a importância de avançar nas metas de desenvolvimento sustentável para fomentar a prosperidade das nações e comunidades em todo o mundo.