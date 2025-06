Presidente dos EAU e presidente do Conselho Europeu discutem laços entre EAU e UE e desenvolvimentos regionais

ABU DHABI, 27 de junho de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação telefônica de António Costa, presidente do Conselho Europeu.

A ligação abordou vários aspectos da cooperação entre os EAU e a União Europeia e seus estados membros, além de formas de ampliar esses laços para promover benefícios mútuos e progresso.

Os dois lados discutiram as negociações em andamento para um Acordo Abrangente de Parceria Econômica entre os EAU e a União Europeia, destacando sua importância para o avanço das relações e o apoio aos objetivos de desenvolvimento conjuntos.

Al Nahyan e o presidente do Conselho Europeu revisaram uma série de questões regionais e internacionais de interesse mútuo, com especial foco nos desenvolvimentos no Oriente Médio. Eles enfatizaram a necessidade urgente de um cessar-fogo na Faixa de Gaza para permitir a entrega de ajuda humanitária suficiente e aliviar o sofrimento dos civis.

Também foi reforçada a necessidade de intensificar os esforços internacionais para avançar em direção a uma paz justa, duradoura e abrangente, baseada na solução de dois Estados.

Além disso, os dois lados destacaram a importância vital da diplomacia e do diálogo na resolução de crises regionais e na preservação da segurança e estabilidade regionais e globais.