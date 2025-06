Inauguração do Snow Duathlon em Dubai atrai grande participação

DUBAI, 30 de junho de 2025 (WAM) – A edição inaugural do Snow Duathlon, o primeiro evento desse tipo na região, foi concluída com grande sucesso no Ski Dubai. O evento, realizado em colaboração com o Conselho de Esportes de Dubai e o CRANK Fitness, atraiu 209 participantes de 49 nacionalidades, incluindo 35 atletas emiradenses, que competiram em temperaturas abaixo de zero.

A atleta emiradense Kalthoum Al Mazmi conquistou o primeiro lugar na Categoria Individual Feminina (3km de corrida e 5km de ciclismo) com um tempo impressionante de 30:73 minutos. Na Categoria Individual Masculina, o atleta sírio Omran Shkair garantiu a vitória com o tempo de 22:56 minutos.

Na Categoria Elite Feminina, a atleta tcheca Michala Radomska terminou em primeiro lugar após completar 5km de ciclismo e cinco voltas correndo em 36:68 minutos. O atleta norueguês Hallvard Borsheim venceu na Categoria Elite Masculina com um tempo de 27:82 minutos.

Na Categoria de Equipes, o Grupo Comando da Colômbia dominou a competição com um tempo médio de 19:63 minutos.

O Ski Dubai será sede da 16ª edição do Ice Warrior Challenge, um dos eventos de resistência mais importantes de Dubai, que ocorrerá em setembro.