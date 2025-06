Presidente do Equador recebe enviado do ministro das Relações Exteriores dos Emirados

QUITO, 30 de junho de 2025 (WAM) — O presidente do Equador, Daniel Noboa, recebeu Omar Sultan Al Olama, ministro de Estado para Inteligência Artificial, Economia Digital e Aplicações de Trabalho Remoto, e enviado do ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, para discutir o fortalecimento das relações bilaterais e a ampliação de parcerias construtivas e áreas de cooperação entre os dois países.

O encontro integrou a visita oficial de uma delegação dos Emirados ao Equador, liderada por Al Olama e composta por representantes de alto nível dos setores público e privado, incluindo grandes empresas emiradenses.

Durante a visita, a delegação reuniu-se com ministros equatorianos, autoridades governamentais, empresários e investidores, com o objetivo de aprofundar os laços estratégicos e desenvolver novas frentes de cooperação.

A agenda incluiu o lançamento do primeiro Fórum Econômico e Empresarial Emirados-Equador, que reuniu representantes de ambos os governos e líderes dos setores econômico, tecnológico e de investimentos. O evento tratou de formas de intensificar parcerias econômicas, incentivar o empreendedorismo e identificar oportunidades de negócios de interesse mútuo.

Também foi anunciada a criação do Grupo Parlamentar de Amizade Emirados-Equador, com o objetivo de impulsionar a colaboração institucional entre os dois países.

Visão global para o desenvolvimento inclusivo

Al Olama destacou que os Emirados Árabes Unidos, sob a liderança do xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente do país, com orientação do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e acompanhamento direto do xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, seguem firmes no compromisso de estreitar os laços com países ao redor do mundo.

Segundo o ministro, os Emirados atribuem importância especial ao fortalecimento de parcerias com países da América do Sul, com base na convicção de que a cooperação é essencial para impulsionar o desenvolvimento sustentável, promover o bem-estar das comunidades e construir um futuro melhor para as novas gerações.

“A visita ao Equador e o encontro com o presidente e altas autoridades do governo se baseiam em cinco décadas de laços fortes e estratégicos entre os dois países. A viagem reforça o compromisso de ambas as nações em ampliar os horizontes da parceria, alinhar suas visões compartilhadas e beneficiar seus povos. Também destaca o nível avançado da cooperação entre os dois países e a produtividade conjunta em áreas de interesse mútuo.”

Encontros de alto nível e reuniões oficiais

Durante a visita, Omar Sultan Al Olama participou de uma série de reuniões com autoridades equatorianas para discutir áreas de cooperação voltadas para o futuro e alinhar visões estratégicas.

Entre os encontros estiveram reuniões com Gabriela Sommerfeld, ministra das Relações Exteriores; Roberto Carlos Kury Pesantes, ministro das Telecomunicações e Sociedade da Informação; Inés María Manzano Díaz, ministra de Energia e Minas; Luis Alberto Jaramillo Granja, ministro da Produção, Comércio Exterior e Investimento; Franklin Danilo Palacios Márquez, ministro da Agricultura e Pecuária; Gian Carlo Loffredo Rendón, ministro da Defesa Nacional; John Reimberg Oviedo, ministro do Interior; Sariha Belén Moya Angulo, ministra da Economia e Finanças; Humberto Aparicio Plaza Argüello, ministro do Desenvolvimento Urbano e Habitação; Roberto Xavier Luque Nuques, ministro dos Transportes e Obras Públicas; Mateo Julián Estrella, ministro do Turismo; Pablo José Cevallos, secretário-geral de Investimento Público e Privado; César Vásquez, secretário-geral de Educação Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação; José Julio Neira Hanze, diretor-geral interino da Unidade de Análise Financeira e Econômica; e Leonard Bruns, presidente da Petroecuador.

As reuniões abordaram possibilidades de cooperação, modelos de governança e experiências do Equador, além de estratégias para a implementação de diretrizes presidenciais no futuro.

Al Olama também participou de encontros e grupos de trabalho conjuntos no Ministério das Relações Exteriores, com foco nos temas de comércio, capital humano, energia, segurança, alimentação e agricultura. Além disso, reuniu-se com representantes do setor empresarial e de tecnologia do Equador, incluindo jovens empreendedores.

O ministro também participou de uma sessão do Comitê Empresarial Equatoriano e visitou diversos projetos nacionais nas áreas de energia e agricultura. Durante visita ao Centro de Institutos Múltiplos, encontrou-se com lideranças jovens e conheceu iniciativas pioneiras em setores estratégicos.

Nesse contexto, representantes empresariais e governamentais dos Emirados Árabes Unidos mantiveram reuniões bilaterais com seus pares equatorianos para explorar oportunidades de novos empreendimentos e fortalecer parcerias.

A delegação emiradense incluiu autoridades e executivos de ministérios e organizações-chave: Ibrahim Al Alawi, embaixador dos Emirados no Equador; Saeed Al Gergawi, vice-presidente da Câmara de Economia Digital de Dubai; Dr. Jean-Paul Muka, diretor de desenvolvimento de negócios da Presight; Kate Kamarchuk, diretora comercial da AI71; Issa Khoory, diretor-gerente do Mirak Group; Abdulla Al Shamsi, diretor de desenvolvimento de negócios da XRG – grupo ADNOC; Nawal Al Ameri, diretora de relações governamentais da Al Dahra; Ismaail Bakri, gerente de compras do grupo Al Bakrawe; Gianmarco Mazzetti, gerente de área da Emirates Airlines; Carlos Merino, CEO da DP World no Peru e no Equador; Cristina Lazo, diretora sênior de assuntos jurídicos e corporativos da DP World no Peru e no Equador; Xavier Cardenas, gerente sênior de projetos econômicos e zonas especiais da DP World Equador; Mauricio Campos, gerente jurídico sênior da DP World Equador; Abdulla Almarzooqi, assessor do Departamento de Cooperação Internacional do Ministério da Justiça; Adil El Yacoubi, CEO da Executive Advisory; Mohamed AlSharhan, diretor-gerente da Organização da Cúpula de Governos; e Ruqayya AlBlooshi, diretora-executiva de Relações Internacionais do Gabinete do primeiro-ministro.