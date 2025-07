Empresa dos Emirados construirá usina solar de 50 MW em Madagascar e planeja expansão de 250 MW

ABU DHABI, 30 de junho de 2025 (WAM) — A empresa dos Emirados Árabes Unidos (EAU) Global South Utilities (GSU), pertencente à Resources Investment Company, assinou dois acordos históricos com o governo de Madagascar com o objetivo de ampliar a capacidade de energia renovável e impulsionar a transição energética do país.

Pelo primeiro acordo, firmado com o Ministério de Energia e Hidrocarbonetos, a GSU irá desenvolver uma usina solar fotovoltaica de 50 megawatts, acompanhada de um sistema de armazenamento de energia por bateria de 25 MWh, em Moramanga.

Esse acordo estabelece as bases para um futuro contrato de compra de energia com a JIRAMA, companhia elétrica nacional de Madagascar. Quando concluído, o projeto deve reforçar significativamente a Rede Interligada de Antananarivo e reduzir a dependência do país de combustíveis fósseis. A implementação está prevista para ser concluída em até 12 meses.

O segundo acordo prevê a intenção das duas partes de cooperar no desenvolvimento de novos projetos com capacidade instalada total de até 250 MW. Como parte do compromisso, a GSU e as autoridades do país realizarão um estudo de viabilidade técnica, ambiental e econômica.

O presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, acompanhou a assinatura dos acordos no Palácio de Iavoloha, firmados por Olivier Jean-Baptiste, ministro de Energia e Hidrocarbonetos de Madagascar, e Ali Alshimmari, diretor-geral e CEO da Global South Utilities.

“Este acordo marca um passo significativo em nosso compromisso de ampliar o acesso à energia limpa e confiável no Sul Global”, afirmou Alshimmari. “Temos orgulho de colaborar com o governo de Madagascar em um projeto que contribui para a segurança energética, o desenvolvimento econômico e a resiliência climática.”

Os acordos refletem a ambição compartilhada de Madagascar e dos Emirados Árabes Unidos de aprofundar a cooperação em projetos sustentáveis de grande escala na área de infraestrutura.