Ministério do Ensino Superior cria comitê consultivo para educação universitária e competências do futuro

ABU DHABI, 30 de junho de 2025 (WAM) – O Ministério do Ensino Superior e Pesquisa Científica dos Emirados Árabes Unidos (MoHESR, na sigla em inglês) anunciou a criação do Comitê Consultivo para o Ensino Superior e Competências do Futuro, presidido por Abdulrahman Al Awar, ministro de Recursos Humanos e Emiratização e ministro interino do Ensino Superior e Pesquisa Científica.

O novo órgão integra os subcomitês do Comitê de Ensino Superior do Conselho de Educação, Desenvolvimento Humano e Comunidade. A iniciativa reflete os esforços contínuos do ministério para fortalecer a colaboração institucional e promover o desenvolvimento do setor de ensino superior no país.

O comitê contribuirá para a construção de um sistema educacional flexível e voltado para o futuro, capaz de atender às prioridades nacionais de desenvolvimento e acompanhar as rápidas transformações do mercado de trabalho global.

Abdulrahman Al Awar afirmou que, no MoHESR, se acredita que o desenvolvimento de um sistema de ensino superior bem-sucedido e sustentável requer forte colaboração com empresas nacionais, o setor privado e institutos de pesquisa. "A formação do comitê é prova do nosso compromisso com uma abordagem participativa e integrada na construção do futuro da educação superior, que eleve as qualificações dos graduados, desenvolva suas capacidades e os prepare para contribuir com uma economia competitiva baseada no conhecimento. Seu trabalho apoiará nossa visão de um sistema dinâmico e responsivo que capacite os alunos com as competências necessárias para liderar a jornada nacional de desenvolvimento sustentável.”

Segundo ele, o ministério segue trabalhando em estreita parceria com os setores público e privado para redesenhar o ensino superior de maneira mais ágil, flexível e conectada às necessidades da economia, da tecnologia e da sociedade. “Essa abordagem garantirá que os graduados tenham qualificações de alta qualidade e habilidades avançadas, compatíveis com suas ambições e com o progresso nacional.”

O comitê é composto por líderes acadêmicos de instituições de ensino superior dos Emirados, além de representantes de setores econômicos estratégicos como tecnologia, indústria, energia, saúde, turismo e investimentos. Essa diversidade reforça o alinhamento entre o sistema educacional e as prioridades de desenvolvimento do país.

Na primeira reunião, realizada na sede do Ministério de Recursos Humanos e Emiratização, foi discutido o panorama atual do ensino superior nos Emirados Árabes Unidos e o papel do comitê no aprimoramento do setor, especialmente na articulação entre ensino médio e mercado de trabalho.

Também foram debatidas formas de melhorar a competitividade global das universidades locais por meio de parcerias com instituições industriais, acadêmicas e de pesquisa internacionais. A atuação das instituições nos rankings globais foi avaliada, e estratégias de melhoria foram propostas.

Os membros analisaram critérios para colaboração entre universidades e o setor industrial, conforme o marco regulatório aprovado. Durante o encontro, foi lançada uma iniciativa piloto para integrar inteligência artificial ao ensino superior e grupos de trabalho especializados foram formados para acompanhar a implementação das propostas.

Como parte de seu mandato, o comitê proporá planos de desenvolvimento para o ensino superior, alinhando-os com as diretrizes gerais da educação. O grupo também avaliará o desempenho das instituições de ensino superior, oferecendo recomendações para aprimoramento com base em indicadores de competitividade internacional e nas necessidades do país. Além disso, incentivará a colaboração entre universidades e reforçará parcerias com os setores público e privado, garantindo que os resultados do ensino superior estejam em sintonia com as exigências do mercado de trabalho.

Outras atribuições incluem aprimorar a coordenação entre instituições de ensino superior, conselhos de pesquisa e setores econômicos estratégicos dos Emirados Árabes Unidos, organizar conferências e outros eventos científicos e formar equipes técnicas especializadas para desenvolver iniciativas e projetos conjuntos em diversos setores.

A formação do comitê faz parte dos esforços do ministério para impulsionar a competitividade global do setor de ensino superior e pesquisa científica dos Emirados Árabes Unidos, alinhando-o aos objetivos estratégicos do país, especialmente no que se refere à construção de uma economia baseada no conhecimento e ao desenvolvimento do capital humano nacional.