Air Arabia retoma voos diretos entre Sharjah e Damasco a partir de 10 de julho

SHARJAH, 30 de junho de 2025 (WAM) — A companhia aérea Air Arabia, considerada a maior operadora de baixo custo do Oriente Médio e Norte da África, anunciou a retomada dos voos diretos entre Sharjah e Damasco a partir de 10 de julho de 2025.

A rota contará com duas frequências diárias, conectando os aeroportos internacionais de Sharjah e Damasco com mais comodidade para os passageiros.

A retomada das operações na capital síria reforça o compromisso contínuo da companhia em oferecer aos clientes maior acessibilidade e opções de viagem com melhor custo-benefício entre os Emirados Árabes Unidos e a Síria.

“Estamos satisfeitos em retomar os voos entre Sharjah e Damasco após muitos anos, reafirmando nosso empenho em ampliar a conectividade aérea regional”, afirmou Adel Al Ali, diretor-executivo do grupo Air Arabia. “Essa rota tem importância especial por atender a diáspora síria na região e responder à crescente demanda por viagens entre os dois países. Com o lançamento de dois voos diários, buscamos oferecer mais conveniência e flexibilidade para viajantes a negócios ou lazer, além de apoiar o crescimento do comércio, do turismo e das trocas culturais entre os Emirados e a Síria.”