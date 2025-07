Emirados Árabes Unidos participam da terceira reunião de sherpas do G20 na África do Sul

ABU DHABI, 30 de junho de 2025 (WAM) – Uma delegação dos Emirados Árabes Unidos, liderada por Mahash Saeed Al Hameli, embaixador dos EAU na África do Sul e sous-sherpa do país, participou da terceira reunião de sherpas do G20, realizada na África do Sul.

O encontro reuniu representantes dos países-membros, nações convidadas e organizações internacionais para avaliar o progresso alcançado nos diversos grupos de trabalho dos sherpas do G20.

A delegação dos Emirados destacou a participação ativa do país em grupos que abordam áreas prioritárias como combate à corrupção, cultura, educação, desenvolvimento, empoderamento feminino, inteligência artificial e economia digital, emprego, redução de riscos de desastres, clima e sustentabilidade ambiental.

Os Emirados reafirmaram seu apoio aos esforços da presidência sul-africana e reiteraram seu compromisso com a cooperação multilateral por meio da plataforma do G20.

A África do Sul convidou os Emirados Árabes Unidos a participarem como país convidado do processo e da cúpula do G20 em 2025. Esta será a sexta participação dos Emirados no G20 e a quarta consecutiva. O país já integrou o processo do G20 sob as presidências do Brasil (2024), Índia (2023), Indonésia (2022), Arábia Saudita (2020) e França (2011).

Criado em 1999, o G20 é o principal fórum de cooperação econômica internacional, reunindo as maiores economias do mundo para enfrentar desafios globais e promover um crescimento inclusivo.