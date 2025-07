Dubai testa primeiro táxi aéreo da região e lidera mobilidade do futuro

DUBAI, 30 de junho de 2025 (WAM) – Em um avanço significativo rumo à introdução dos serviços de táxi aéreo, a Autoridade de Estradas e Transportes de Dubai (RTA, na sigla em inglês), em cooperação com a empresa Joby Aviation, anunciou a realização bem-sucedida do primeiro voo de teste da aeronave elétrica Joby na região. O voo foi em uma área desértica nos arredores de Dubai.

Comentando o marco, o príncipe herdeiro de Dubai, xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum — também vice-primeiro-ministro, ministro da Defesa e presidente do Conselho Executivo de Dubai — afirmou: “Dubai continua liderando o caminho na construção do futuro da mobilidade, guiada pela visão estratégica do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai.”

O príncipe herdeiro de Dubai afirmou também que o feito reflete o compromisso de Dubai em posicionar os Emirados Árabes Unidos na vanguarda das tecnologias transformadoras que impulsionam o progresso global. "Além disso, o voo de teste bem-sucedido do táxi aéreo demonstra nossa determinação em transformar inovações em soluções práticas que melhorem a qualidade de vida e estabeleçam novos padrões internacionais para o desenvolvimento urbano”, disse.

Hamdan acrescentou que, ao trabalhar para concretizar os objetivos da Agenda Econômica de Dubai (D33), no contexto da visão de desenvolvimento sustentável dos Emirados, a integração da mobilidade aérea ao sistema de transporte representa um passo essencial para garantir que a infraestrutura da cidade esteja voltada às necessidades das futuras gerações. "Nossas iniciativas buscam facilitar o dia a dia das pessoas, criar novas oportunidades e reforçar a posição de Dubai como a melhor cidade do mundo para viver, trabalhar e visitar.”

O voo de teste foi acompanhado por Mattar Al Tayer, diretor-geral e presidente do Conselho Executivo da RTA; Saif Mohammed Al Suwaidi, diretor-geral da Autoridade Geral de Aviação Civil; Ahmed Ali Al Balqeizi, diretor-executivo do Setor de Segurança da Aviação e Meio Ambiente da Autoridade de Aviação Civil de Dubai; e Ibrahim Hussain Ahli, diretor-executivo dos Serviços de Navegação Aérea de Dubai.

O lançamento do primeiro voo de teste do táxi aéreo — o primeiro desse tipo na região — integrou uma série de operações diárias de avaliação destinadas a testar o desempenho da aeronave nas condições locais, como parte da preparação para a implementação comercial dos serviços de mobilidade aérea urbana.

O táxi aéreo da Joby se destaca pela capacidade de decolagem e pouso verticais (VTOL, na sigla em inglês). Trata-se de um veículo sustentável, totalmente elétrico, que não gera emissões durante a operação. Desenvolvido com foco em segurança, conforto e velocidade, incorpora os avanços mais recentes da tecnologia aeronáutica mundial.

Com seis rotores e quatro baterias, a aeronave tem alcance de voo de até 160 km e pode atingir uma velocidade máxima de 320 km/h. O táxi aéreo acomoda quatro passageiros, além do piloto, e opera com níveis de ruído significativamente inferiores aos de helicópteros convencionais. Graças à funcionalidade VTOL, é especialmente adequado para ambientes urbanos, exigindo pouco espaço horizontal para decolagens e pousos em vertiportos.

As autoridades presentes conheceram as instalações de teste desenvolvidas em parceria com a Shamal Holding. Entre elas estão um vertiporto exclusivo para veículos aéreos, um hangar equipado com sistemas avançados de monitoramento de voo e rastreamento da aeronave, além das mais recentes tecnologias de carregamento elétrico.

Os representantes foram informados por JoeBen Bevirt, fundador e CEO da Joby Aviation, e por Ahmed Hashim Bahrozyan, CEO da Agência de Transporte Público de Dubai, sobre o cronograma do projeto e as próximas etapas. O ano de 2026 marcará o início das operações da estação de táxi aéreo próxima ao Aeroporto Internacional de Dubai, ocasião em que está previsto o primeiro voo comercial do serviço.

Mattar Al Tayer afirmou que o início da operação experimental do táxi aéreo reflete a visão da liderança em promover uma mobilidade sustentável e inovadora em todos os modos de transporte público e compartilhado, o que, segundo ele, reforça o compromisso de Dubai em acompanhar as transformações globais e desenvolver soluções preparadas para os desafios futuros da mobilidade. “O táxi aéreo oferecerá um novo serviço premium para residentes e visitantes que buscam deslocamentos rápidos, seguros e confortáveis para os principais destinos da cidade. Um trajeto entre o Aeroporto Internacional de Dubai e a Palm Jumeirah, por exemplo, deverá durar apenas 12 minutos, em comparação aos cerca de 45 minutos de carro. O serviço também fortalecerá a integração com o sistema de transporte público e opções individuais de mobilidade, como patinetes elétricos e bicicletas, promovendo uma jornada intermodal fluida e conectividade aprimorada em toda a cidade, garantindo uma experiência conveniente para todos os passageiros.”

Por sua vez, JoeBen Bevirt, fundador e CEO da Joby Aviation, afirmou: “Dubai é uma plataforma de lançamento para uma revolução global na mobilidade, e voar com nossa aeronave aqui representa um passo decisivo rumo à integração dos serviços de táxi aéreo no cotidiano ao redor do mundo.”

Bevirt acrescentou que, graças à parceria estratégica com a Autoridade de Estradas e Transportes de Dubai, a empresa está ajudando a moldar um futuro em que a aviação limpa e silenciosa será a nova norma. "Ao mesmo tempo, temos orgulho de reforçar a presença global da inovação norte-americana. Essa conquista é fruto de uma colaboração estreita e de um relacionamento sólido entre a Joby e a Autoridade de Estradas e Transportes. Ela destaca o papel de liderança da empresa na construção do futuro da mobilidade e reafirma a posição dos Emirados Árabes Unidos como referência global na adoção de soluções avançadas de mobilidade aérea.”

No início de 2024, a Autoridade de Estradas e Transportes de Dubai assinou um acordo para lançar o serviço de táxi aéreo, em colaboração com a Autoridade Geral de Aviação Civil, a Autoridade de Aviação Civil de Dubai, a Skyports Infrastructure — empresa britânica líder no desenvolvimento de infraestrutura para mobilidade aérea avançada — e a própria Joby Aviation. O acordo posiciona Dubai como a primeira cidade do mundo a oferecer mobilidade aérea urbana por meio de uma rede avançada de infraestrutura para veículos de decolagem e pouso verticais (VTOL).

A capacidade da Joby de iniciar testes operacionais em Dubai é resultado de dois anos de voos de ensaio em condições de clima quente na Base Aérea de Edwards, nos Estados Unidos, além de testes rigorosos que comprovaram a prontidão operacional da aeronave.

A visão da Joby se baseia em mais de 15 anos de excelência em engenharia, mais de 64 mil quilômetros de voos de teste e várias transições bem-sucedidas com pilotos a bordo, além da operação simultânea de diversas aeronaves. Esses marcos reforçam o avanço da empresa em direção ao objetivo de tornar a mobilidade aérea limpa, silenciosa, rápida e acessível uma realidade cotidiana.