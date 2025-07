Mohammed bin Rashid visita a Academia de Nova Economia

DUBAI, 30 de junho de 2025 (WAM) –Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, visitou a Academia de Nova Economia, onde foi informado sobre a variedade de programas acadêmicos oferecidos pela instituição, voltados para aprimorar a capacidade dos cidadãos emiradenses de lidar com as rápidas mudanças nas áreas econômica, financeira e empreendedora.

O xeique Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, segundo vice-governante de Dubai, também esteve presente, juntamente com Mohammad Al Gergawi, ministro de Assuntos do Gabinete.

Xeique Mohammed também participou de parte do programa ‘Programa de Alfabetização Financeira Familiar – Dubai: Como Construir Estabilidade Financeira para Sua Família’, organizado pela Autoridade de Desenvolvimento Comunitário de Dubai em colaboração com a Academia de Nova Economia. “Nosso objetivo é ver cada lar emiradense desfrutando de coesão familiar, estabilidade financeira e maior conscientização sobre o futuro e suas ferramentas”, afirmou.

Durante sua visita, xeique Mohammed ouviu uma apresentação de Dra. Laila Faridoon, CEO da Academia de Nova Economia, sobre os principais programas da instituição, que são inspirados pela agenda da academia de apoiar os cidadãos e aprimorar suas capacidades e alfabetização nas áreas econômica e financeira.

Os cursos oferecidos pela academia visam capacitar os cidadãos para lidar com os rápidos desenvolvimentos no contexto da economia, do empreendedorismo e da gestão de recursos financeiros. Entre os programas oferecidos estão: Conscientização Financeira, Empreendedorismo, Mercado de Capitais, Caminho Imobiliário e Caminho da Construção de Casas.

Durante a visita, xeique Mohammed também foi informado sobre os objetivos do ‘Programa de Alfabetização Financeira Familiar – Dubai: Como Construir Estabilidade Financeira para Sua Família’, que faz parte do Programa Familiar Sheikha Hind Bint Maktoum, lançado pela xeica Hind bint Maktoum bin Juma Al Maktoum, esposa do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

O programa visa apoiar as famílias emiradenses em Dubai, oferecendo novos insights para impulsionar a estabilidade e a coesão familiar, reforçar os valores sociais e melhorar a qualidade de vida.

Desde o seu lançamento, o ‘Programa de Alfabetização Financeira Familiar – Dubai’, organizado pela Autoridade de Desenvolvimento Comunitário em colaboração com a Academia de Nova Economia, formou com sucesso membros de 175 lares em três turmas. Outras três turmas estão programadas para participar do programa em um futuro próximo.

Hessa bint Essa Buhumaid, diretora-geral da Autoridade de Desenvolvimento Comunitário de Dubai, afirmou que o Programa de Alfabetização Financeira Familiar reflete as diretrizes da liderança para priorizar o fortalecimento das famílias emiradenses e implementar políticas e planos para reforçar sua coesão e estabilidade como comunidade.

Ela enfatizou que o empoderamento econômico e o aumento da conscientização financeira estão entre os pilares mais críticos para alcançar esses objetivos.

Ela afirmou ainda que a Autoridade de Desenvolvimento Comunitário de Dubai continuará a colaborar com seus parceiros, especialmente com a Academia de Nova Economia, para implementar mais programas destinados a apoiar as famílias em todas as situações e estágios da vida.

O programa de treinamento é destinado aos participantes da iniciativa ‘Casamentos em Dubai’, lançada pela Autoridade de Desenvolvimento Comunitário em janeiro de 2024 sob as diretrizes da xeica Hind bint Maktoum bin Juma Al Maktoum. A iniciativa visa fornecer apoio aos cidadãos emiradenses em Dubai que estão se preparando para o casamento, aliviando seus encargos financeiros de maneira a promover relações conjugais fortes e melhorar a estabilidade familiar.

O programa cobre os custos da cerimônia principal de casamento e oferece gratuitamente salões de casamento e majlis de bairro.

O programa de treinamento inclui uma série de palestras e oficinas supervisionadas por um grupo de especialistas da Autoridade de Desenvolvimento Comunitário de Dubai, da Academia de Nova Economia, da Autoridade Geral de Aposentadoria e Seguro Social e do Al Etihad Credit Bureau.

O programa visa capacitar os casais que se preparam para o casamento, bem como os recém-casados, a praticar um planejamento financeiro sólido e gerenciar recursos financeiros de forma eficaz para garantir a estabilidade financeira a longo prazo. Ele também promove a conscientização sobre a importância de alcançar a poupança, gerenciar orçamentos domésticos e evitar dívidas que possam impactar negativamente a estabilidade familiar. Além disso, ajuda os casais a desenvolver orçamentos eficazes, gerenciar despesas de maneira sustentável e alocar fundos para metas de vida essenciais.

O programa é oferecido por meio de trilhas integradas que destacam os elementos de conscientização financeira, psicológica e social e a importância de todos esses aspectos para fomentar famílias coesas e comunidades estáveis. Através dessas trilhas de treinamento, o programa capacita os participantes com um roteiro inicial para seu futuro financeiro, permitindo-lhes tomar decisões informadas que os ajudem a alcançar seus objetivos financeiros com confiança e clareza.

O programa fornece estratégias avançadas para gestão de dívidas e incentiva a poupança para objetivos de vida importantes, como a aquisição de uma casa, criação de filhos e aposentadoria. Também capacita os casais com habilidades de comunicação construtiva para resolver desentendimentos financeiros.

O programa inclui ainda treinamento em estratégias inteligentes de investimento, técnicas de construção de riqueza e compreensão de várias opções de poupança para a aposentadoria.

Os participantes também aprendem a lidar com desafios financeiros, como perda de emprego ou emergências médicas, e a manter o equilíbrio financeiro em tempos difíceis.