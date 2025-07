Governante de Ras Al Khaimah recebe ministro da Índia responsável pelo setor de aço e indústrias pesadas

RAS AL KHAIMAH, 30 de junho de 2025 (WAM) — O xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ras Al Khaimah, recebeu, em seu palácio na cidade de Saqr bin Mohammed, o ministro da União Indiana para o Aço e Indústrias Pesadas, H.D. Kumaraswamy, que está em visita oficial aos Emirados Árabes Unidos.

Sunjay Sudhir, embaixador da Índia nos Emirados Árabes Unidos, e Satish Kumar Sivan, cônsul-geral da Índia em Dubai e nos Emirados do Norte, acompanharam o ministro na visita.

As discussões abordaram formas de aprofundar e ampliar a cooperação bilateral, especialmente no setor industrial, refletindo a força dos laços econômicos e comerciais entre os dois países. A reunião destacou o potencial de colaboração conjunta entre Ras Al Khaimah e a Índia nos setores de aço e indústrias pesadas, enfatizando a importância de estabelecer parcerias estratégicas que estejam alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e apoiem iniciativas industriais em ambas as partes.

O xeique Saud reafirmou o compromisso de Ras Al Khaimah em aprofundar os laços com a Índia, aproveitando a parceria estratégica entre os dois países, que continua a abrir novas oportunidades para o crescimento econômico sustentável.

Por sua vez, o ministro Kumaraswamy agradeceu a calorosa recepção e destacou o interesse da Índia em expandir a cooperação com os Emirados Árabes Unidos, estabelecendo novas parcerias que impulsionem o progresso e promovam o crescimento industrial sustentável. Ele também elogiou o notável desenvolvimento de Ras Al Khaimah, especialmente nas áreas de indústria, investimento e turismo.