Prêmio de Comunicação Governamental de Sharjah recebe inscrições globais para conteúdo digital

SHARJAH, 30 de junho de 2025 (WAM) — O Prêmio de Comunicação Governamental de Sharjah (SGCA, na sigla em inglês), iniciativa global anual organizada pelo Escritório de Mídia do Governo de Sharjah (SGMB), segue com inscrições abertas para sua 12ª edição. Os vencedores serão anunciados em setembro de 2025.

Reconhecendo o poder das mensagens eficazes e do conteúdo capaz de gerar impacto positivo no mundo, a edição deste ano busca identificar e homenagear iniciativas de comunicação e criadores de conteúdo digital cujos trabalhos informam, inspiram e transformam sociedades em escala global.

As inscrições vão até 24 de julho de 2025. O prêmio convida os participantes a refletirem sobre a evolução da comunicação e seu papel na formação do discurso público, na influência de percepções e na contribuição para o progresso social. Entre as 23 categorias distribuídas em cinco setores-chave, duas se destacam por evidenciar como a mídia e o conteúdo digital estão promovendo mudanças significativas: “Melhor Conteúdo de Comunicação e Mídia” e “Melhores Agentes de Mudança em Conteúdo Digital”.

O SGCA vai além de métricas tradicionais como alcance midiático ou viralização nas redes, destacando o poder criativo em suas múltiplas formas. O prêmio reconhece criadores, instituições e narrativas que estão redefinindo a mídia, ampliando a conscientização pública e promovendo uma cultura de comunicação responsável e de impacto na era digital.

A categoria “Melhor Conteúdo de Comunicação e Mídia” está aberta a entidades governamentais, instituições privadas e organizações não governamentais de todo o mundo. Ela reconhece projetos de comunicação com objetivos claros e resultados mensuráveis. As inscrições podem incluir campanhas públicas abrangentes, documentários, séries de podcast, plataformas digitais e programas audiovisuais de grande influência, entre outros formatos.

Os trabalhos devem demonstrar excelência em qualidade de produção e criatividade, mas, acima de tudo, precisam apresentar planejamento estratégico e comunicação eficaz. Também é necessário apresentar evidências de impacto positivo mensurável, como aumento da conscientização pública, mudanças de comportamento documentadas ou contribuições para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas a desafios sociais.

Reconhecendo o papel transformador dos criadores individuais, o SGCA 2025 apresenta a categoria “Melhores Agentes de Mudança em Conteúdo Digital”, dividida nas faixas etárias abaixo e acima de 18 anos. A subcategoria para menores de 18 anos valoriza jovens que utilizam plataformas digitais para produzir conteúdo que vai além do entretenimento, com criatividade, valor educacional e responsabilidade social. Os trabalhos devem mostrar capacidade de engajar comunidades e gerar diálogos significativos sobre temas como sustentabilidade ambiental, bem-estar mental ou equidade social.