EAU expressam solidariedade com a Índia e transmitem condolências pelas vítimas da explosão em fábrica

ABU DABI, 30 de junho de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos expressaram sinceras condolências e solidariedade com a República da Índia pelas vítimas de uma explosão em uma fábrica no estado de Telangana, no sul do país, que resultou em dezenas de mortos e feridos.



Em um comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA) expressou suas sinceras condolências e simpatia às famílias das vítimas, assim como ao governo e ao povo da Índia por essa tragédia, e desejou uma rápida recuperação a todos os feridos.