Festival de Manga de Khorfakkan encerra quarta edição com sucesso de público e vendas

KHORFAKKAN, 30 de junho de 2025 (WAM) — O Festival da Manga chegou ao fim, superando expectativas ao atrair mais de 20 mil visitantes dos Emirados e do exterior — o dobro do público registrado no ano anterior — e gerar mais de 1 milhão de dirhams (cerca de US$ 272 mil) em vendas. Organizado pela Câmara de Comércio e Indústria de Sharjah (SCCI, na sigla em inglês), em parceria com o Conselho Municipal e a Prefeitura de Khorfakkan, o evento foi realizado entre 27 e 29 de junho, sob o tema “Manga: Nosso Fruto, Nossa Riqueza”.

Mais de 40 produtores locais participaram do festival, ao lado de diversas empresas dos setores agrícola e de fertilização. Delegações da Arábia Saudita, Omã, Paquistão e Uganda também marcaram presença, ampliando o alcance internacional do evento.

O festival apresentou mais de 150 variedades premium de manga e ofereceu ao público uma oportunidade única de conhecer os principais produtos agrícolas de Khorfakkan e da região oriental de Sharjah. Famílias produtoras, expositores locais, regionais e internacionais participaram ativamente, aproveitando a ocasião para intercâmbio de experiências sobre boas práticas no cultivo da fruta e inovação no agronegócio.

Khalil Mohammed Al-Mansouri, diretor do Expo Khorfakkan, destacou que o festival consolidou seu papel como um dos principais eventos temáticos do país nos campos agrícola e cultural. Ele ressaltou a importância do festival na promoção da conscientização sobre o papel do setor agrícola no desenvolvimento sustentável, na segurança alimentar e na preservação do patrimônio cultural dos Emirados Árabes Unidos.

Participantes internacionais enfatizaram que o festival proporcionou valiosas oportunidades de troca de conhecimentos entre produtores de manga, permitindo o debate sobre métodos de cultivo em diferentes climas e sobre formas de aproveitar a fruta em diversas indústrias alimentícias.

Mohammed Al Darmaki, chefe do Comitê de Coordenação do festival, afirmou que a equipe organizadora trabalhou para transformar a visão do evento em planos operacionais integrados, facilitando a participação de agricultores e produtores familiares e garantindo uma experiência enriquecedora para os visitantes.