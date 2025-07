Agência Ambiental de Abu Dabi se torna o primeiro regulador dos EAU a conquistar a Certificação de Neutralidade de Carbono pela segunda vez

ABU DABI, 30 de junho de 2025 (WAM) – A Agência Ambiental de Abu Dabi (EAD) recebeu sua segunda Certificação de Neutralidade de Carbono da Applus+, uma agência de verificação acreditada pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (UNFCCC). Essa conquista faz da EAD o primeiro órgão regulador dos Emirados Árabes Unidos a receber essa certificação duas vezes, reforçando ainda mais seu compromisso com o combate às mudanças climáticas e a promoção da sustentabilidade ambiental em Abu Dabi.

Comentando sobre essa importante conquista, Dra. Shaikha Salem Al Dhaheri, secretária-geral da EAD, afirmou: “Receber a Certificação de Neutralidade de Carbono pela segunda vez reforça o profundo compromisso da EAD com a construção de um futuro sustentável para Abu Dabi. Ao compensar nossas emissões de carbono no período de 2020 a 2022, não apenas estabelecemos um marco para as entidades governamentais, mas também inspiramos nossos colegas do setor público e desafiamos o setor privado a incorporar práticas sustentáveis em suas operações centrais. Acreditamos que este marco acelerará nossa jornada coletiva rumo às emissões líquidas zero, consolidando o papel de Abu Dabi como líder regional em gestão ambiental.”

Todas as emissões de gases de efeito estufa geradas pela EAD foram avaliadas pela GE3S e verificadas pela Applus+. A abordagem abrangente da Agência para alcançar a neutralidade de carbono inclui a identificação das fontes de emissões, como o consumo de energia em edifícios, o uso de água refrigerada, a geração de resíduos, o consumo de combustível em veículos e geradores, bem como a implementação de medidas específicas de redução de emissões.

A Agência está focada em reduzir significativamente seu consumo de energia e sua pegada ambiental por meio da adoção de tecnologias ecológicas e práticas sustentáveis. Como parte desse compromisso, a EAD está em processo de transição de sua frota de veículos para modelos híbridos, reduzindo assim o consumo de combustível e as emissões. Além disso, todos os sistemas de iluminação existentes foram atualizados para tecnologia LED eficiente em termos energéticos e sensores de iluminação, e sistemas de água inteligente foram instalados para otimizar o uso de recursos e minimizar o desperdício. Sistemas de ar-condicionado ecológicos também foram adotados em todas as instalações da EAD.

Em um grande avanço, a EAD está integrando painéis solares em todos os novos projetos, aproveitando a energia renovável para abastecer suas operações. Isso é complementado por princípios de design sustentável alinhados aos padrões LEED Zero Carbon – contribuindo ainda mais para a redução do consumo de energia e das emissões de carbono.

Essa conquista serve como um marco inspirador para os esforços climáticos mais amplos, incentivando outras organizações a integrar estratégias direcionadas de gestão de carbono em suas operações. A Agência continua a liderar o caminho rumo às emissões líquidas zero, mantendo sua liderança na gestão ambiental.