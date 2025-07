EAU fornecem 40,8% das importações de petróleo do Japão em maio

TÓQUIO, 30 de junho de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos foram o maior fornecedor de petróleo bruto do Japão em maio de 2025, enviando a Tóquio 30,42 milhões de barris de petróleo, de acordo com dados oficiais japoneses.

Esse volume representou 40,8% do total das importações de petróleo bruto do Japão no mês, com base nas cifras divulgadas pela Agência de Recursos Naturais e Energia do Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão.

No total, o Japão importou 74,61 milhões de barris de petróleo bruto em maio, com o petróleo árabe respondendo pela grande maioria, 90,9%, ou 67,81 milhões de barris.