Instituto de Sharjah promove 2ª Conferência do Patrimônio com foco na visão estrangeira sobre a cultura popular

SHARJAH, 30 de junho de 2025 (WAM) — Sob o patrocínio do xeique dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, a segunda edição da Conferência do Patrimônio, organizada pelo Instituto de Patrimônio de Sharjah (SIH, na sigla em inglês), terá início nesta quarta-feira (02/07) com o tema “Patrimônio Popular pelos Olhos dos Outros”.

O evento se estenderá até quinta-feira (3), no Centro de Patrimônio Árabe, localizado na Cidade Universitária de Sharjah, e contará com a participação de um grupo seleto de acadêmicos, especialistas e estudiosos de diversos países árabes e estrangeiros.

A conferência tem como objetivo lançar luz sobre a forma como o patrimônio popular dos Emirados e do mundo árabe é percebido por pesquisadores estrangeiros, por meio de uma série de apresentações acadêmicas e debates. Os painéis abordarão exemplos de intercâmbio intelectual e cultural entre tradições locais e perspectivas internacionais. A iniciativa faz parte dos esforços contínuos do Instituto para promover o diálogo civilizacional e compartilhar experiências na preservação e transmissão do patrimônio entre gerações.

O primeiro dia contará com a abertura da exposição paralela “Nosso Patrimônio pelos Olhos Deles”, que reúne obras de arte, documentos e pesquisas de campo realizadas por estudiosos não árabes, destacando suas experiências no registro de elementos do patrimônio popular da região.

A programação do evento, distribuída em dois dias, incluirá seis sessões temáticas que abordarão assuntos como a percepção estrangeira sobre o patrimônio popular, o discurso cultural nos estudos internacionais e o papel de instituições globais na preservação da herança cultural. Também serão apresentadas pesquisas e estudos de campo de diferentes regiões.

O Instituto de Patrimônio de Sharjah anunciou ainda a escolha do dr. Saif Mohammed bin Aboud Al Bedwawi como homenageado desta edição, em reconhecimento à sua contribuição acadêmica nos campos da historiografia e do patrimônio cultural, bem como por seu papel de destaque na documentação da memória nacional dos Emirados e no fortalecimento da identidade cultural por meio de estudos e obras de referência.

O presidente do Instituto, dr. Abdulaziz Al Musallam, destacou a importância da conferência como um marco intelectual para a entidade. “Queremos que esta conferência seja um espaço aberto ao diálogo com estudiosos de todo o mundo, para compreender como nosso patrimônio é percebido fora de nossas fronteiras e como podemos apresentá-lo de maneira fiel à sua autenticidade, mas alinhado às transformações culturais contemporâneas”, afirmou.