EAU lançam o “Programa de Missões Sociais para Jovens”

OSAKA, 30 de junho de 2025 (WAM) – A Autoridade Federal para a Juventude (FYA) lançou o “Programa de Missões Sociais para Jovens” para preparar a juventude emiradense para a participação em missões sociais lideradas pelos EAU ao redor do mundo. Essas missões incluem ações humanitárias, de desenvolvimento e culturais, com o objetivo de desenvolver quadros nacionais especializados por meio de programas de capacitação que promovam a responsabilidade social entre os jovens dos EAU. A iniciativa faz parte do pilar “Sociedade e Valores” da Agenda Nacional para a Juventude dos EAU 2031, refletindo o compromisso do país com o voluntariado global e o desenvolvimento sustentável.

Lançado no Japão, o programa busca empoderar os jovens emiradenses para representar o país em missões prioritárias, incorporar uma cultura de voluntariado e responsabilidade comunitária, oferecer habilidades especializadas por meio de treinamento de alta qualidade, apoiar a resposta global a crises e contribuir para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), além de promover o intercâmbio cultural e o poder suave positivo dos EAU globalmente por meio da participação dinâmica da juventude.

Khaled Al Nuaimi, diretor da Autoridade Federal para a Juventude, enfatizou o compromisso de longa data dos EAU com causas humanitárias, inspirado pela visão do falecido Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, que instilou nos cidadãos dos EAU os valores de generosidade e solidariedade em tempos de crise. Os EAU se tornaram um dos países mais influentes do mundo na prestação de ajuda por meio de projetos médicos, alimentares e de desenvolvimento globalmente.

Al Nuaimi observou que o lançamento do programa representa um novo marco no fortalecimento do papel central dos EAU no trabalho voluntário e humanitário. Envolver os jovens nesses esforços nobres aumenta sua influência como uma força global de mudança positiva e apoia os objetivos da Agenda Nacional para a Juventude 2031 — criando uma geração que incorpore os princípios emiradenses e atue como verdadeiros embaixadores dos esforços de alívio, enfrentando desafios humanitários e sociais com determinação e otimismo.

O “Programa de Missões Sociais para Jovens” visa possibilitar a participação da juventude em missões humanitárias, de desenvolvimento e culturais, como o fornecimento de ajuda urgente em regiões afetadas por desastres, construção de escolas, apoio à educação, promoção do intercâmbio cultural e exibição da identidade emiradense. Nos próximos cinco anos, o programa visa capacitar jovens emiradenses com idades entre 21 e 35 anos, apaixonados pelo trabalho humanitário e comprometidos com a promoção dos valores de solidariedade e responsabilidade comunitária.

Os participantes ganharão visão sobre questões globais e necessidades humanitárias, habilidades de cooperação internacional e tolerância, oportunidades para desenvolver habilidades de comunicação, liderança e gestão de tempo, aumento da autoconfiança e adaptabilidade, aprimorando sua eficácia em ambientes diversos e desafiadores, e a capacidade de criar impacto social positivo por meio de projetos de desenvolvimento e defesa de causas humanitárias.

As principais vantagens do programa incluem o título honorário de “Embaixadores do Trabalho Humanitário”, oportunidades para criar conteúdo midiático documentando suas experiências, construção de parcerias com organizações humanitárias e comunitárias internacionais, recebimento de certificações oficiais de entidades credenciadas, e reais oportunidades de participação no campo, coordenadas com instituições parceiras.

O programa conta com oficinas de treinamento, visitas a campo, diálogos com especialistas, treinamento prático, pesquisas e estudos, preparação para participação ativa em missões internacionais, exploração de novas oportunidades em trabalho voluntário e de socorro, organização de fóruns globais celebrando os esforços humanitários da juventude emiradense, e envolvimento em tarefas de campo nacionais e regionais para apoiar comunidades durante emergências.