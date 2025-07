Demanda global por transporte aéreo de carga cresce 2,2% em maio

GENEBRA, 30 de junho de 2025 (WAM) – A demanda total por transporte aéreo de carga no mundo, medida em toneladas-quilômetro (CTK, na sigla em inglês), cresceu 2,2% em relação a maio de 2024, com alta de 3,0% nas operações internacionais. Os dados foram divulgados pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) referentes ao mercado global de cargas aéreas em maio de 2025.

A capacidade, medida em toneladas-quilômetro disponíveis (ACTK), teve aumento de 2% na comparação com maio de 2024, e subiu 2,6% nas operações internacionais.

“A demanda global por transporte aéreo de carga cresceu 2,2% em maio. É uma notícia encorajadora, considerando que a queda de 10,7% no tráfego entre Ásia e América do Norte ilustra o efeito negativo das mudanças nas políticas comerciais dos Estados Unidos. Mesmo com essas mudanças em andamento, já é possível observar a resiliência do setor aéreo de cargas, que tem ajudado os embarcadores a se adaptarem às necessidades da cadeia de suprimentos, adiando, redirecionando ou acelerando entregas de forma flexível”, afirmou Willie Walsh, diretor-geral da IATA.

Entre os fatores que influenciaram o cenário operacional em maio, destaca-se o crescimento de 2,6% na produção industrial mundial em abril, na comparação anual. No mesmo período, o volume de carga aérea subiu 6,8%, superando a expansão de 3,8% registrada no comércio global de mercadorias.

Os preços do querosene de aviação caíram 18,8% em relação a maio do ano passado e ficaram 4,3% abaixo do mês anterior.

Apesar do crescimento registrado, o setor industrial global apresentou retração, com o Índice de Gerentes de Compras (PMI) recuando para 49,1 pontos, abaixo da marca de 50 que indica expansão. As novas encomendas de exportação também permaneceram em território negativo, marcando 48 pontos, refletindo os impactos das recentes mudanças nas políticas comerciais dos Estados Unidos.