Banco Central dos Emirados lança moedas comemorativas em homenagem a Zayed e Rashid

ABU DHABI, 1º de julho de 2025 (WAM) – O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE, na sigla em inglês) lançou moedas comemorativas de ouro e prata em homenagem à campanha “Zayed e Rashid”.

A emissão celebra a memória do xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan e do xeique Rashid bin Saeed Al Maktoum, destacando o papel de ambos na fundação da união do país e reforçando a identidade nacional e o sentimento de pertencimento entre a população do país.

A face da moeda de ouro, que pesa 40 gramas e tem 40 milímetros de diâmetro, traz o retrato dos dois líderes. O reverso exibe o emblema nacional, rodeado pela inscrição “Banco Central dos Emirados Árabes Unidos”, em árabe e inglês. A moeda de ouro será vendida exclusivamente na sede do Banco Central em Abu Dhabi.

Já a moeda de prata, com 50 gramas e 50 milímetros de diâmetro, também traz na face o retrato de Zayed e Rashid. O reverso contém o emblema nacional, a inscrição “Banco Central dos Emirados Árabes Unidos” em árabe e inglês, além da frase “Moeda Comemorativa” em árabe.

Khaled Mohamed Balama, presidente do CBUAE, manifestou o orgulho de anunciar o lançamento das moedas comemorativas, que representam os valores de lealdade e pertencimento ao legado nacional deixado pelos líderes fundadores, o xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan e o xeique Rashid bin Saeed Al Maktoum.

“Essa emissão marca a campanha ‘Zayed e Rashid’, com o objetivo de fortalecer os valores de união e desenvolvimento sobre os quais o nosso país foi fundado, destacando momentos inspiradores da trajetória desses líderes. Reafirmamos nosso compromisso de eternizar a história nacional e transmiti-la às futuras gerações", acrescentou.