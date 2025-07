SHARJAH, 1º de julho de 2025 (WAM) — O xeique Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, aprovou por decisão administrativa os limites do sítio de Al Faya, que está sendo indicado para inclusão na Lista do Patrimônio Mundial da Unesco.

Segundo a decisão, o local, suas fronteiras e área — conforme detalhado no mapa aprovado — passam a ser oficialmente designados como sítio de patrimônio cultural.