EAU têm papel-chave no desenvolvimento global do golfe

ABU DHABI, 1º de julho de 2025 (WAM) – O diretor da DP World Tour para o Oriente Médio, Tom Phillips, afirmou que o Abu Dhabi HSBC Championship há muito tempo é um dos torneios mais prestigiados e reconhecidos do circuito. Durante 18 anos consecutivos, foi uma parada popular no início da temporada, atraindo alguns dos melhores jogadores do mundo e projetando os Emirados Árabes Unidos como um destino de golfe de classe internacional.

Em declarações à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), Phillips disse: “Em estreita colaboração com o Conselho de Esportes de Abu Dhabi, tomamos a decisão estratégica de transferir o torneio de sua tradicional data em janeiro para uma nova posição no calendário, em novembro. Essa mudança reflete uma visão comum de fortalecer o impacto do campeonato e ampliar sua contribuição para o crescimento do golfe na região.”

Ele explicou que recentes alterações no calendário global do esporte criaram uma oportunidade oportuna para redefinir o papel do Abu Dhabi HSBC Championship.

“Alinhando-o ao DP World Tour Championship, criamos uma quinzena de encerramento da temporada com golfe de alto nível nos Emirados – uma narrativa envolvente que amplia o engajamento do público, o valor comercial e o perfil global da região em meio a um cenário esportivo competitivo”, afirmou.

Segundo ele, essa reconfiguração também reforça o papel dos EAU como potência no golfe profissional, com Abu Dhabi liderando esse avanço. A nova data, em novembro, garante ao torneio maior visibilidade, dinamismo e integração a um festival mais amplo dedicado ao esporte.

Phillips também anunciou uma parceria de longo prazo com a Federação de Golfe dos Emirados, destacando que o acordo dá continuidade a uma relação iniciada em 1989 e reflete o compromisso mútuo com o desenvolvimento do esporte, tanto em nível de base quanto de elite.

A parceria já resultou em iniciativas significativas, como a reserva de 30 vagas para jogadores em dois torneios do HotelPlanner Tour — um em Abu Dhabi e outro em Ajman — com o objetivo de oferecer oportunidades competitivas a talentos emergentes dos Emirados. Algumas dessas vagas foram trocadas com federações internacionais, garantindo aos atletas emiratenses acesso a torneios globais e experiências enriquecedoras.

Por fim, Phillips destacou uma conquista histórica do principal amador dos EAU, Ahmad Skaik, que se tornou o primeiro jogador nascido no país a passar o corte de um torneio profissional com 72 buracos, durante o UAE Challenge deste ano, realizado no Al Zorah Golf & Yacht Club. Um marco simbólico e um sinal claro do progresso alcançado.