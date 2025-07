Universidade dos Emirados dá salto no ranking global de impacto da Times Higher Education

AL AIN, 1º de julho de 2025 (WAM) – A Universidade dos Emirados Árabes Unidos (UAEU) alcançou um marco importante no ranking de impacto da Times Higher Education (THE) de 2025, subindo 100 posições e passando a integrar o grupo das 101 a 200 melhores universidades do mundo.

O desempenho reforça a influência global crescente da UAEU na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, por meio da pesquisa acadêmica, da educação e da atuação junto à comunidade.

Neste ano, a universidade foi avaliada em 12 ODS — um a mais que no ano anterior — com a inclusão do ODS 9 (Indústria, inovação e infraestrutura). Destacam-se duas classificações entre as 50 melhores do mundo: ODS 4 (Educação de qualidade), em 16º lugar, e ODS 2 (Fome zero), na 41ª posição. Também obteve reconhecimento relevante no ODS 17 (Parcerias e meios de implementação), com a 84ª colocação, e no ODS 10 (Redução das desigualdades), em 99º lugar — reflexo do impacto da instituição em escala regional e internacional.

O professor Mohsen Sherif, reitor da UAEU e presidente do Comitê de Sustentabilidade da universidade, afirmou que o avanço expressivo nos rankings de 2025 é resultado de um esforço contínuo para integrar os ODS às atividades de ensino, pesquisa e extensão. “Nosso bom desempenho em áreas como educação, segurança alimentar, inovação e equidade confirma o papel da UAEU na construção de um futuro mais sustentável e inclusivo. Temos orgulho em ser um polo de inovação com consciência climática, fortalecimento de capacidades regionais e parcerias globais.”

Como parte de sua estratégia em direção à COP28 e ao período pós-conferência, a UAEU lançou um programa de bolsas de pós-doutorado voltado à ação climática. A iniciativa busca atrair pesquisadores internacionais para atuar em temas como descarbonização, resiliência climática, sistemas integrados de água, energia e alimentos, além de inovação em políticas públicas — em consonância com a agenda climática nacional dos Emirados e sua visão de longo prazo para a liderança científica em sustentabilidade.

A universidade também firmou parceria com o Ministério das Relações Exteriores dos EAU para implementar o Programa de Empoderamento de Mulheres Africanas, que oferece a pesquisadoras e profissionais do continente capacitação em ciência, educação e liderança para enfrentar os desafios dos ODS. A iniciativa reforça o compromisso da UAEU com o crescimento inclusivo e a cooperação internacional.

A trajetória ascendente da UAEU no cenário global da sustentabilidade reafirma sua missão como instituição nacional voltada à promoção da pesquisa, inovação e parcerias que gerem impacto duradouro nos Emirados, na região e no mundo.