Presidentes dos Emirados e da Coreia do Sul discutem fortalecimento de parceria estratégica especial

ABU DHABI, 1º de julho de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação telefônica do presidente da República da Coreia, Lee Jae-myung.

Os dois líderes discutiram formas de ampliar a cooperação em diversas áreas, com destaque para economia, investimentos, energia, educação, defesa, tecnologia e sustentabilidade. A conversa se deu no contexto da parceria estratégica especial firmada entre os dois países, que compartilham interesses comuns e metas voltadas ao desenvolvimento presente e futuro.

Durante o diálogo, o xeique Mohamed parabenizou Lee Jae-myung pela posse no cargo e desejou sucesso na condução de seu governo, com votos de progresso e crescimento para o país asiático. O presidente dos Emirados também manifestou disposição para trabalhar em estreita colaboração com o líder sul-coreano a fim de fortalecer as relações bilaterais e avançar nos objetivos da parceria estratégica, em apoio ao desenvolvimento conjunto e à prosperidade de ambas as nações.

A ligação incluiu ainda temas regionais e internacionais de interesse mútuo, com ênfase na importância de apoiar iniciativas que promovam a paz, a estabilidade e o desenvolvimento no Oriente Médio, em benefício de todos os povos da região.

Lee Jae-myung agradeceu ao xeique Mohamed bin Zayed pelas felicitações e pelas palavras de apreço dirigidas à República da Coreia e à sua população, reiterando seu compromisso com o fortalecimento dos laços bilaterais e com a ampliação das oportunidades de cooperação entre os dois países.