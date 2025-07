EDGE e ST Engineering firmam acordo para explorar oportunidades de negócios nos Emirados

ABU DHABI, 1º de julho de 2025 (WAM) – A AL TAIF, principal fornecedora de serviços de manutenção, reparo e revisão (MRO) nos Emirados Árabes Unidos e integrante do grupo EDGE — um dos maiores conglomerados globais de tecnologia avançada e defesa — firmou um memorando de entendimento com a ST Engineering Land MRO & Services (STELMS), empresa de engenharia, defesa e tecnologia com sede em Singapura.

O acordo foi assinado por Rashed Al Kaabi, presidente-executivo da AL TAIF, e Lim Beng Lee, vice-presidente executivo e diretor-geral da STELMS. A parceria prevê a identificação conjunta de oportunidades de negócios voltadas ao aprimoramento dos processos de MRO de plataformas terrestres nos Emirados.

Entre os principais eixos de cooperação definidos no memorando estão soluções de gestão de manutenção computadorizada (CMMS), com ferramentas avançadas para gerenciamento de ativos, programação de manutenções preventivas, rastreamento de ordens de serviço e otimização de recursos; instrumentação e monitoramento de frotas, com desenvolvimento de soluções integradas que utilizam internet das coisas (IoT), inteligência artificial, análise de dados e automação de oficinas; e consultoria e treinamento, com a STELMS compartilhando sua experiência em remanufatura e extensão da vida útil de componentes e plataformas.

A parceria reforça o compromisso das duas empresas com o avanço das capacidades em MRO e com a entrega de soluções inovadoras voltadas à sustentabilidade e à eficiência operacional de sistemas terrestres.