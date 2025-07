Hamad Al Sharqi recebe certificado internacional de inovação concedido à Prefeitura de Fujairah

FUJAIRAH, 1º de julho de 2025 (WAM) – O xeique Hamad bin Mohammed Al Sharqi, membro do Conselho Supremo e governante de Fujairah, recebeu o certificado “Organização Governamental Inovadora Certificada” (CGInO), concedido à Prefeitura de Fujairah pelo Global Innovation Institute (GInI). A certificação internacional outorga ao município uma classificação de cinco estrelas, o mais alto nível de reconhecimento da entidade.

A acreditação reflete o empenho contínuo da prefeitura em promover a inovação institucional e aplicar as melhores práticas globais com foco na melhoria de desempenho e na modernização dos serviços públicos.

O xeique Hamad elogiou a conquista como resultado de trabalho em equipe, dedicação e compromisso. Ele destacou a importância de manter o ritmo de aprimoramento na qualidade dos serviços, no atendimento às demandas e aspirações da comunidade e no fortalecimento da competitividade de Fujairah como referência em excelência governamental.

O diretor-geral da Prefeitura de Fujairah, Mohammed Saif Al Afkham, agradeceu o apoio permanente do governante do emirado e reafirmou o compromisso da instituição com o desenvolvimento organizacional e a cultura da inovação.

A certificação CGInO é considerada um dos mais relevantes selos globais na área de inovação organizacional. Ela é concedida a instituições que demonstram integração sólida e sustentável de princípios inovadores em suas estratégias, operações e oferta de serviços públicos.