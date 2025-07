Universidade Khalifa e Centro Nacional de Meteorologia firmam acordo para ampliar cooperação científica

ABU DHABI, 1º de julho de 2025 (WAM) – A Universidade Khalifa de Ciência e Tecnologia anunciou a assinatura de um memorando de entendimento com o Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) para cooperação em diversas áreas científicas, acadêmicas e técnicas.

O acordo foi assinado pelo diretor-geral do NCM e representante permanente dos Emirados Árabes Unidos junto à Organização Meteorológica Mundial, Abdullah Ahmed Al Mandous, e pelo reitor da Universidade Khalifa, professor Ebrahim Al Hajri.

O memorando estabelece a base para o desenvolvimento de pesquisas conjuntas, intercâmbio de conhecimento e iniciativas futuras alinhadas com os interesses comuns das instituições e com as prioridades nacionais.

O professor Ebrahim Al Hajri afirmou que a Universidade Khalifa se orgulha de continuar desempenhando um papel estratégico em iniciativas nacionais que unem excelência acadêmica e impacto prático. Segundo ele, o reforço da cooperação com o Centro Nacional de Meteorologia permitirá aprofundar a atuação em áreas como ciência climática, pesquisas polares e tecnologias atmosféricas. A colaboração representa um avanço na integração dos esforços científicos das duas instituições e reforça a ambição dos Emirados de liderar a pesquisa ambiental, a inovação e a cooperação internacional.

Para Abdullah Ahmed Al Mandous, a parceria reflete o compromisso mútuo com a excelência científica e com o desenvolvimento de soluções para enfrentar os desafios ambientais e climáticos. Segundo ele, a combinação da expertise operacional do centro com as capacidades acadêmicas da universidade abre caminho para pesquisas relevantes, inovação tecnológica e a formação de talentos nacionais voltados à sustentabilidade de longo prazo do país.

Com o novo acordo, as instituições planejam explorar oportunidades para a realização de estudos conjuntos, intercâmbio de especialistas, consultorias, eventos acadêmicos e técnicos, além de programas de capacitação e desenvolvimento.

A Universidade Khalifa e o NCM já mantêm colaboração em áreas estratégicas como ciência polar, semeadura de nuvens e uso de drones. Pesquisadores da universidade têm participado de workshops organizados pelo NCM, e as duas instituições desenvolvem em conjunto propostas para aplicação de sistemas baseados em drones em pesquisas ambientais e meteorológicas.