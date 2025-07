Autoridade de Aviação Civil promove conferência para impulsionar inovação regulatória

DUBAI, 1º de julho de 2025 (WAM) – A Autoridade Geral de Aviação Civil dos Emirados (GCAA, na sigla em inglês) realizou a Conferência Consultiva sobre Segurança da Aviação (ASCC 2025) no hotel Jumeirah Creekside, em Dubai. O evento reuniu representantes do setor aéreo de todo o país sob o tema “Inovação Regulatória e Excelência Operacional”.

A conferência serviu como plataforma de diálogo para o compartilhamento de estratégias, experiências e atualizações regulatórias voltadas ao aprimoramento dos padrões de segurança da aviação, em consonância com a Visão Emirados 2031.

“Essa edição da ASCC reflete nossa ambição coletiva de liderar com base na colaboração, na inovação e na agilidade regulatória”, afirmou o engenheiro Aqeel Al Zarouni, diretor-geral adjunto do setor de Segurança da Aviação da GCAA. “Junto aos nossos parceiros da indústria, seguimos construindo uma cultura de segurança proativa que sustente o crescimento sustentável da aviação nos Emirados e além.”

Entre os anúncios de destaque, foi publicada a decisão de segurança 2025-01, que trata da gestão de fadiga em ambientes de manutenção aeronáutica.

A programação incluiu debates sobre temas estratégicos como operações com aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL), uso de inteligência artificial para conformidade regulatória, resiliência meteorológica, preparação para emergências, desempenho aceitável de segurança operacional (ALoSP) e variações nos limites de tempo de voo e jornada (FDTL).

Os participantes também receberam atualizações relevantes sobre licenciamento de tripulantes, supervisão de treinamentos, competências não técnicas e gestão de comportamento de passageiros. Foram apresentadas melhorias nas regulamentações CAR-AIR OPS e nas plataformas digitais de serviços.

A conferência lançou ainda um convite à participação do setor no “Maratona da Segurança 2025”, prevista para os próximos meses.

Com a presença de especialistas de referência na aviação civil dos Emirados, a ASCC 2025 reafirmou o compromisso estratégico do país com a inovação regulatória