Presidente dos Emirados elogia atuação do Escritório de Assuntos dos Peregrinos durante reunião em Abu Dhabi

ABU DHABI, 1º de julho de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta terça-feira (01/07), no palácio Qasr Al Bahr, em Abu Dhabi, uma delegação do Escritório de Assuntos dos Peregrinos dos Emirados e comitês afiliados responsáveis por apoiar os cidadãos do país durante a peregrinação a Meca (Hajj) deste ano.

O presidente elogiou os esforços da equipe em oferecer suporte abrangente aos peregrinos, desde a chegada aos locais sagrados até o retorno seguro aos Emirados.

Durante a reunião, o xeique Mohamed foi informado sobre as iniciativas e os programas implementados pelo Escritório para atender os peregrinos e garantir seu bem-estar durante a permanência na Arábia Saudita. Ele também foi atualizado sobre os planos do Escritório para aprimorar os serviços e desenvolver iniciativas voltadas à melhor organização da peregrinação nos próximos anos.

O presidente da Autoridade Geral para Assuntos Islâmicos, Doações e Zakat e chefe do Escritório de Assuntos dos Peregrinos dos Emirados, Omar Habtoor Al Darei, agradeceu o apoio contínuo do presidente e destacou as orientações que facilitaram o trabalho das equipes responsáveis pela peregrinação.

Al Darei ressaltou ainda a estreita cooperação entre as instituições nacionais, fator decisivo para o sucesso da operação e para o aprimoramento dos serviços oferecidos aos peregrinos emiradenses.

A reunião contou com a presença do vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan; do príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do representante do governante na região de Al Dhafra, xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan; e de outras altas autoridades do país, entre elas xeiques, ministros e cidadãos convidados.