Egito e Omã reafirmam posição conjunta sobre Gaza e segurança no Golfo

CAIRO, 1º de julho de 2025 (WAM) – O ministro das Relações Exteriores, da Imigração e dos Expatriados do Egito, Badr Abdelatty, afirmou a convergência das posições de seu país com as de Omã em questões regionais cruciais, especialmente no apoio a um cessar-fogo abrangente na Faixa de Gaza e na garantia da segurança dos países do Golfo.

Durante entrevista coletiva com o ministro das Relações Exteriores de Omã, xeique Badr bin Hamad Al Busaidi, após o encerramento da 16ª sessão do Comitê Conjunto entre os países, realizada no Cairo, Abdelatty destacou que a segurança de Omã e do Golfo é parte integrante da segurança do Egito – e vice-versa.

A sessão resultou na assinatura de diversos memorandos de entendimento em áreas como investimentos, educação, trabalho e tecnologia.

Ambos os países reiteraram sua rejeição categórica a planos de deslocamento forçado e defenderam a urgência de um acordo político justo que leve à criação de um Estado palestino independente, com base nas fronteiras de 1967 e Jerusalém Oriental como capital. Também ressaltaram a importância de tratar o dossiê nuclear iraniano por meios pacíficos e rejeitaram qualquer escalada que possa comprometer a estabilidade regional.

Abdelatty afirmou que o deslocamento forçado e a fome em Gaza e na Cisjordânia representam violações flagrantes do direito internacional. Destacou os esforços intensivos do Egito, em coordenação com o Qatar e os Estados Unidos, para alcançar um acordo que ponha fim às hostilidades e abra caminho para uma conferência internacional voltada à reconstrução da Faixa de Gaza o quanto antes.

Ele também elogiou o papel construtivo de Omã na contenção de tensões regionais e destacou que qualquer resolução sobre a questão nuclear iraniana deve ser alcançada por via diplomática e dentro do Tratado de Não Proliferação Nuclear.

Por sua vez, o chanceler de Omã reafirmou o total apoio de seu país aos esforços do Egito no dossiê palestino e ao plano árabe de reconstrução de Gaza. Também expressou solidariedade à posição egípcia sobre a Grande Barragem do Renascimento Etíope e defendeu a retomada do diálogo entre os Estados Unidos e o Irã como forma de reduzir as tensões na região.