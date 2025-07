Vice-presidente dos Emirados avalia estratégias de cibersegurança nacional

ABU DHABI, 1º de julho de 2025 (WAM) — O vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, analisou as iniciativas do Conselho de Cibersegurança (CSC, na sigla em inglês) voltadas ao fortalecimento e à proteção do espaço digital do país.

Durante visita à sede do conselho, o xeique foi informado sobre os avanços na Estratégia Nacional de Cibersegurança, que se baseia em cinco pilares: governança, proteção, inovação, capacitação e parcerias.

A estratégia visa utilizar tecnologias avançadas para ampliar a conscientização sobre segurança cibernética, desenvolver marcos legais e formar talentos nacionais capazes de compor uma força de trabalho competitiva globalmente. Também destaca a importância de parcerias entre os setores público e privado, bem como a ampliação da cooperação internacional para enfrentar ameaças cibernéticas transfronteiriças.

O xeique Mansour ressaltou que a cibersegurança é um pilar fundamental para garantir a estabilidade econômica e social, especialmente diante do ritmo acelerado da transformação digital global.

Segundo ele, os Emirados estão comprometidos com a adoção das melhores práticas internacionais e com o fortalecimento de estruturas de cooperação nacionais e internacionais, com o objetivo de criar um ambiente digital seguro que contribua para os objetivos de desenvolvimento sustentável do país e reforce a confiança de investidores e parceiros globais.

Mansour elogiou os esforços do conselho na proteção da infraestrutura digital do país e na melhoria da posição dos Emirados no cenário global de segurança cibernética — posição refletida no destaque obtido no Índice Global de Cibersegurança da União Internacional de Telecomunicações (UIT), no qual o país figura entre os líderes mundiais.

O xeique enfatizou que os grandes projetos de desenvolvimento e investimento recentemente lançados pelos Emirados, com foco em inteligência artificial, tornam ainda mais urgente a implementação da estratégia nacional e o aprimoramento da infraestrutura digital, incluindo a criação do Centro Nacional de Operações de Segurança (NSOC).

Esses esforços, afirmou, são fundamentais para proteger os investimentos digitais e fomentar o crescimento de uma economia baseada em conhecimento, inovação e sustentabilidade.

O presidente do Conselho de Cibersegurança, Mohamed Al Kuwaiti, destacou o papel central dos sistemas e plataformas digitais — especialmente o NSOC — na proteção da infraestrutura digital e na defesa da economia nacional frente ao aumento das ameaças cibernéticas.

Al Kuwaiti ressaltou a necessidade de respostas rápidas e proativas, e afirmou que o compromisso dos Emirados com a segurança digital vai além da proteção da infraestrutura, visando também capacitar a sociedade e a economia para prosperar em um ambiente seguro.

A autoridade acrescentou que essas ações fazem parte da visão mais ampla do país de utilizar tecnologias avançadas para melhorar a qualidade de vida e consolidar os Emirados como referência global em segurança digital e inovação.

Ao comentar sobre a Estratégia Nacional de Cibersegurança, ele a definiu como um marco essencial na criação de um modelo abrangente de trabalho coletivo entre os diversos setores para garantir a segurança da transformação digital e preservar as conquistas nacionais.

Reforçou, ainda, a importância de integrar experiências nacionais e padrões internacionais no esforço de posicionar os Emirados como um centro digital de excelência.

Segundo ele, essas ações contribuíram para consolidar a liderança dos Emirados na área de segurança cibernética, evidenciada pela primeira colocação no Índice Global de Cibersegurança de 2024.