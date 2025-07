Universidade da Aviação Emirates realiza cerimônia de formatura da 35ª turma

DUBAI, 1º de julho de 2025 (WAM) – A Universidade da Aviação Emirates (EAU) celebrou a formatura de sua 35ª turma, homenageando 154 estudantes que se destacaram ao longo do curso e que agora se preparam para atuar no futuro da aviação global.

Desde sua fundação em 1991, a EAU já formou mais de 26 mil alunos — número comparável ao de uma cidade de médio porte — que hoje compõem a força de trabalho não apenas da Emirates, mas de todo o setor de aviação, local e internacional.

O xeique Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e diretor executivo do Grupo Emirates e chanceler da universidade, entregou pessoalmente os certificados aos formandos. A cerimônia contou com a presença de executivos do grupo, professores, familiares e amigos dos alunos.

“O papel da Emirates Aviation University na construção do país, especialmente no setor estratégico da aviação, é amplamente reconhecido. A universidade tem sido um centro essencial não apenas de ensino e capacitação, mas também de pesquisa, inovação e vínculo com a comunidade aeronáutica”, afirmou o xeique Ahmed. “Nosso compromisso com a EAU é sólido, e continuamos fortalecendo sua atuação com apoio da liderança do grupo e investimentos consistentes em seu futuro. Parabéns aos formandos – eles têm todos os motivos para se orgulhar.”

A turma deste ano reúne estudantes de mais de 25 nacionalidades e diversos cursos de graduação e pós-graduação em áreas como gestão da aviação, segurança aérea, transporte aéreo, engenharia aeronáutica e aeroespacial.

Ao comentar os 35 anos da instituição, o reitor da universidade, professor Ahmad Al Ali, destacou o papel dos alunos em um momento de transformação global do setor. “Esta geração de formandos ingressa na aviação em um período decisivo, tanto nos Emirados quanto no mundo. O compromisso e a capacidade de inovação desses profissionais serão essenciais não só para impulsionar o setor, mas também para garantir sua sustentabilidade diante da escassez global de mão de obra especializada. Parabéns aos formandos – o sucesso deles comprova a eficácia da nossa trajetória acadêmica.”

Entre os 154 diplomados, estão 24 alunos de pós-graduação e 130 de graduação, incluindo estudantes patrocinados pela Emirates. A universidade também homenageou 19 alunos de destaque em diferentes disciplinas.

Nos últimos quatro anos, mais de 650 estudantes de graduação participaram de estágios oferecidos pelo Grupo Emirates. O programa de estágio integra a formação acadêmica e oferece experiência prática em ambientes reais de trabalho. Cada aluno pode estagiar por um semestre, somando até 15 créditos ao currículo universitário.