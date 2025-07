UFC retorna a Abu Dhabi com edição 321 em outubro

ABU DHABI, 1º de julho de 2025 (WAM) – O UFC, principal organização de artes marciais mistas do mundo, voltará à capital dos Emirados Árabes Unidos com o UFC 321 no dia 25 de outubro, prometendo mais um grande espetáculo em colaboração com o Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi).

Parte da Abu Dhabi Showdown Week, o UFC 321 oferecerá uma programação de alto nível dedicada aos esportes de combate e ao entretenimento, com talentos internacionais e disputas decisivas no octógono.

Desde 2010, Abu Dhabi sediou mais de 20 edições do UFC, consolidando-se como um centro global de eventos esportivos de elite. Antes do card principal de outubro, a capital receberá o UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder no dia 26 de julho, na Etihad Arena. A luta colocará frente a frente o ex-campeão dos médios Robert Whittaker e o holandês Reinier de Ridder.

Mais informações sobre o UFC 321 serão divulgadas em breve, enquanto cresce a expectativa para um dos maiores eventos do calendário anual do UFC.