Dubai Airshow 2025 divulga programação principal e atividades paralelas

DUBAI, 1º de julho de 2025 (WAM) – O Dubai Airshow anunciou a abertura das inscrições para sua 19ª edição, que será realizada de 17 a 21 de novembro no Dubai World Central.

O evento busca promover uma transformação significativa no setor da aviação por meio de uma programação voltada à inovação, ao fortalecimento de conexões e ao engajamento de especialistas e tomadores de decisão do mundo todo.

Esta edição oferecerá uma plataforma essencial para acelerar tecnologias emergentes e ampliar a colaboração entre setores, refletindo a visão ambiciosa dos Emirados Árabes Unidos e acompanhando o rápido crescimento do setor aeronáutico nacional.

Segundo dados recentes da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA, na sigla em inglês), a aviação contribui com US$ 92 bilhões para o Produto Interno Bruto (PIB) dos Emirados – o equivalente a 18,2% – e a frota de aeronaves comerciais do Oriente Médio deverá crescer a uma taxa anual de 5,1% na próxima década.

Consolidada como uma das maiores e mais influentes feiras do setor, o Dubai Airshow reunirá novamente líderes e inovadores globais para moldar o futuro da aviação e da defesa. A feira representa uma oportunidade para que especialistas e profissionais estejam na vanguarda da inovação nos dois segmentos.

O general de divisão dr. Mubarak Saeed bin Ghafan Al Jabri, diretor-executivo do comitê militar organizador da feira, afirmou que o evento é uma vitrine para destacar a crescente liderança dos Emirados nos setores de aviação e defesa.

“Com um setor em constante evolução, o Ministério da Defesa está comprometido com o avanço da inovação e com a formação das capacidades que definirão o futuro militar. Apoiar e capacitar as novas gerações é parte essencial dessa visão, garantindo que o país se mantenha na liderança do progresso global”, afirmou.

Ele acrescentou que esta edição apresentará um novo modelo de networking corporativo com um evento inédito realizado diretamente na pista de pouso, reunindo figuras importantes da aviação global em um encontro exclusivo na SkyDive Dubai.

O evento deverá ser um dos destaques da semana da Dubai Airshow, com uma programação que inclui shows de drones, paraquedismo, música com DJs renomados e serviços premium de hospitalidade.

A feira também contará, pela primeira vez, com atividades noturnas no segundo dia da programação, estendendo-se até as 21h. A iniciativa permitirá que os participantes explorem com mais tranquilidade a área de exposição estática de aeronaves, participem de recepções noturnas e assistam a apresentações de drones sob o céu estrelado.

Além das novidades, o Dubai Airshow 2025 continuará apoiando ideias e inovações em diferentes segmentos, com destaque para a sustentabilidade. O setor aéreo busca cada vez mais adotar soluções eficientes e ecologicamente corretas.

A feira também trará de volta o VISTA – principal hub de startups de inovação e investimento nos setores aeroespacial e espacial – além do programa NextGen Leaders e da recém-lançada Academy, que visa oferecer orientação e capacitação a jovens talentos.

Haverá ainda experiências exclusivas voltadas ao networking e à troca de conhecimento em toda a cadeia do setor. O Aerospace Executive Club reunirá executivos para debater tendências e oportunidades de cooperação estratégica.

A feira também contará com um dos programas de delegações mais robustos do setor, realizado em parceria com o Ministério da Defesa dos Emirados, a Autoridade de Aviação Civil de Dubai e o governo local. Um sistema de matchmaking baseado em inteligência artificial, integrado ao aplicativo oficial do evento, facilitará as conexões entre os participantes.

Essas iniciativas reforçam a posição do Dubai Airshow como principal ponto de encontro da comunidade global da indústria aeroespacial e de defesa.

Timothy Hawes, diretor-gerente da Informa Markets, destacou que o Dubai Airshow sempre esteve voltada para impulsionar os setores da aviação e da defesa. Ele afirmou que a edição de 2025 será a mais abrangente e voltada para o futuro até hoje, reunindo os principais atores globais em eventos inéditos que ampliarão as oportunidades de networking, de apresentação de tecnologias de ponta e de apoio às ambições estratégicas da região.

Hawes ressaltou ainda o papel fundamental do evento na formação do futuro do setor e na inspiração da próxima geração de líderes da aviação, por meio de iniciativas que promovam educação, inovação e oportunidades.

O espaço Skyview, único do gênero nos Emirados, será aberto ao público e deverá atrair mais de 15 mil visitantes durante os cinco dias da feira, oferecendo acesso exclusivo a exibições aéreas ao vivo, experiências interativas e atrações de entretenimento.