Metade da população da Europa poderá enfrentar risco extremo de calor até 2050, alerta OMM

GENEBRA, 1º de julho de 2025 (WAM) – A Organização Meteorológica Mundial (OMM) alertou que uma onda de calor excepcional está afetando amplas regiões da Europa, América do Norte, Norte da África, Oriente Médio e Ásia Central, com temperaturas significativamente acima da média para esta época do ano.

Em relatório divulgado em Genebra, a OMM afirmou que o aumento das temperaturas urbanas está elevando os níveis de estresse térmico e as taxas de mortalidade.

A organização advertiu que, até 2050, até metade da população da Europa poderá enfrentar riscos severos decorrentes do calor extremo, especialmente nas partes sul, leste e oeste do continente.

Segundo a OMM, a atual onda de calor é resultado das mudanças climáticas causadas pela atividade humana e vem se tornando mais frequente e intensa. A entidade ressaltou a necessidade de sistemas de alerta precoce e de planos nacionais robustos de resposta a emergências, já que as ondas de calor são consideradas um “assassino silencioso”.

A Europa, de acordo com o relatório, está sob a influência de um forte sistema de alta pressão, que prende massas de ar quente originadas do Norte da África e intensifica o calor.

Embora julho costume ser o mês mais quente do ano no Hemisfério Norte, neste ano foram registradas temperaturas recordes – tanto máximas quanto mínimas – já em junho, especialmente na Europa Ocidental e Sudoeste.

Na Espanha, os termômetros chegaram a 46 °C na região sul. Temperaturas igualmente elevadas foram registradas em Portugal, Itália e Grécia. A França emitiu alerta vermelho para 16 departamentos devido ao calor com risco à vida, enquanto a Suíça ativou um alerta amarelo em diversas regiões, incluindo Genebra.