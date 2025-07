Banco Central dos Emirados multa filial de banco estrangeiro em US$ 1,6 milhão por descumprir regras contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo

ABU DHABI, 2 de julho de 2025 (WAM) — O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE, na sigla em inglês) impôs uma sanção financeira de 5,9 milhões de dirhans (cerca de US$ 1,6 milhão) a uma filial de banco estrangeiro em operação no país, conforme o Artigo 14 do Decreto-Lei Federal nº 20 de 2018 sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e de Organizações Ilegais, e suas emendas.

A multa decorre de uma auditoria conduzida pelo CBUAE, que identificou falhas da instituição em cumprir o quadro regulatório de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, bem como as normas pertinentes.

O Banco Central afirmou que, por meio de suas atribuições de supervisão e regulamentação, busca assegurar que todas as instituições bancárias e seus funcionários respeitem a legislação dos Emirados Árabes Unidos, além das diretrizes e padrões definidos para garantir a transparência e a integridade das operações financeiras e proteger o sistema financeiro do país.