Autoridades de Ajman recebem alunos com melhor desempenho escolar

AJMAN, 2 de julho de 2025 (WAM) — O xeique Humaid bin Rashid Al Nuaimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ajman, recebeu nesta quarta-feira (02/07), ao lado do príncipe herdeiro xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi, os estudantes com as melhores notas no ensino médio do emirado no ano letivo de 2024–2025.

A cerimônia, realizada na Corte do Governante, contou com a presença de familiares dos alunos e líderes do setor educacional.

O xeique Humaid elogiou o apoio contínuo do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e do vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ao avanço da educação nos Emirados Árabes Unidos, ressaltando que o conhecimento é a base do progresso nacional.

Ao parabenizar os alunos e suas famílias, o governante destacou a importância da continuidade dos estudos no ensino superior e afirmou que o talento acadêmico é essencial para o crescimento e a prosperidade dos Emirados. Ele reiterou o compromisso nacional com a educação como base para o desenvolvimento e a preparação para o futuro, ressaltando que Ajman tem priorizado o setor por meio de investimentos estratégicos e acesso inclusivo.

O xeique Humaid também homenageou os professores pelo papel decisivo na formação das novas gerações e reconheceu a importância do envolvimento dos pais no sucesso escolar dos filhos.

Durante a cerimônia, ele entregou certificados de reconhecimento aos estudantes e os incentivou a manter o empenho em prol das metas nacionais de desenvolvimento sustentável.

O príncipe herdeiro, xeique Ammar, também parabenizou os alunos e suas famílias, descrevendo-os como motivo de orgulho e verdadeira riqueza do país.

Em resposta, os estudantes agradeceram a homenagem e afirmaram que o apoio da liderança é fonte de inspiração para continuarem se dedicando e contribuírem com o futuro do país.