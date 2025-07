G42 é a primeira empresa dos Emirados a figurar na lista das 100 mais influentes da TIME

ABU DHABI, 2 de julho de 2025 (WAM) – A G42 foi incluída na lista das 100 Empresas Mais Influentes de 2025 da revista TIME, tornando-se a primeira companhia com sede nos Emirados Árabes Unidos a receber esse reconhecimento. A inclusão destaca o impacto global crescente da empresa em promover a inteligência artificial de forma responsável e em larga escala.

Entre as iniciativas de destaque da G42 estão sua atuação central no lançamento da Stargate UAE e do campus de inteligência artificial de 5 GW criado em parceria com os Estados Unidos, além da expansão da empresa para a Europa e o Reino Unido. A G42 busca concretizar sua visão da “rede de inteligência” — um conceito de IA segura, escalável e acessível como utilidade universal.

“Estamos entusiasmados com o reconhecimento da TIME. Isso reforça nossa missão de tornar a inteligência artificial acessível a todos, e não apenas a uma elite”, afirmou Faheem Ahamed, diretor de Marketing e Comunicação do grupo G42. “Esse reconhecimento valida o papel que desempenhamos na construção de um futuro mais inclusivo e conectado em IA.”

Com um portfólio que inclui empresas como Space42, Core42, Khazna, M42, Presight, CPX e Inception, a G42 atua em toda a cadeia de valor da inteligência artificial, promovendo transformações nos setores de saúde, energia, finanças, mobilidade e espaço.