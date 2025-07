Companhia aérea flydubai inicia construção de centro de manutenção de aeronaves em Dubai South

DUBAI, 2 de julho de 2025 (WAM) — A companhia aérea flydubai iniciou as obras de seu novo centro de manutenção de aeronaves em Dubai South. Com investimento de milhões de dólares, a instalação deverá ser concluída no último trimestre de 2026 e proporcionará maior controle operacional e agilidade nos serviços de manutenção da frota em expansão da empresa.

Com 32,6 mil metros quadrados, o centro contará com um hangar para aeronaves, oficinas de apoio e prédios administrativos. A construção do complexo reforça o compromisso da flydubai em ampliar suas capacidades internas e reflete a maturidade crescente da companhia à medida que expande sua malha aérea.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de uma delegação liderada por Khalifa Al Zaffin, presidente da Dubai Aviation City Corporation e de Dubai South, além de Ghaith Al Ghaith, diretor-presidente da flydubai, e representantes do Polo Aeroespacial Mohammed bin Rashid (MBRAH, na sigla em inglês).

Al Zaffin declarou: “Esta instalação reforça nosso compromisso com o setor da aviação, oferecendo infraestrutura de ponta e consolidando ainda mais a posição de Dubai como um dos principais centros globais de aviação.”

Já Ghaith afirmou: “Este é um passo estratégico para atender às nossas crescentes necessidades de manutenção à medida que recebemos novas aeronaves. Reafirma também nosso compromisso de longo prazo com a inovação, a eficiência operacional e o fortalecimento da liderança de Dubai na aviação e na excelência empresarial.”

A flydubai havia assinado um acordo com o MBRAH durante o Dubai Airshow de 2023 para construir sua primeira unidade dedicada exclusivamente à manutenção de aeronaves.

Localizado em Dubai South, distrito que oferece um ecossistema integrado de aviação e logística, o novo centro estará próximo ao Aeroporto Internacional Al Maktoum (DWC), que, quando concluído, será o maior aeroporto do mundo.

A unidade abrigará a equipe técnica da flydubai, composta por mais de 600 engenheiros especializados em manutenção de linha, serviços técnicos, materiais e oficinas, responsáveis por garantir a segurança e a aeronavegabilidade da frota.