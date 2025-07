Emirados Árabes lançam primeira regulamentação para operação híbrida de helicópteros convencionais e elétricos

DUBAI, 2 de julho de 2025 (WAM) — A Autoridade Geral de Aviação Civil dos Emirados Árabes Unidos (GCAA, na sigla em inglês) emitiu a primeira estrutura regulatória do mundo para operações híbridas de helicópteros convencionais e aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOLs), permitindo que ambos os tipos de aeronaves compartilhem a mesma infraestrutura.

A medida representa um avanço significativo na integração de soluções de Mobilidade Aérea Avançada (AAM) aos sistemas já existentes de aviação. O modelo promete reduzir custos com infraestrutura, acelerar a prontidão operacional e atender às diretrizes do governo emiradense para implementação de soluções eficientes e desburocratizadas em diversos setores.

"O país sempre esteve na vanguarda da aviação. Esse marco regulatório não apenas viabiliza novas tecnologias, mas redefine a evolução do setor", afirmou Saif Mohammed Al Suwaidi, diretor-geral da GCAA. Ele destacou que a iniciativa reflete o compromisso dos Emirados com a inovação e com a construção de um ecossistema de apoio ao crescimento do setor aéreo, integrando a mobilidade aérea avançada à infraestrutura nacional.

O regulamento foi desenvolvido em colaboração com parceiros internacionais do setor de mobilidade aérea avançada e está alinhado com a visão nacional dos Emirados para sustentabilidade, mobilidade inteligente e uso otimizado de recursos.

Ao permitir o uso conjunto de helipontos por helicópteros convencionais e aeronaves eVTOL, a medida deve acelerar os prazos de implantação, ampliar a utilização da infraestrutura existente e consolidar o país como líder na construção de um ecossistema integrado para o futuro da aviação.

Aqeel Al Zarouni, diretor-adjunto de Segurança da Aviação da GCAA, afirmou que o novo marco é um facilitador estratégico, não apenas para novas formas de transporte, mas também para a criação de um ambiente regulatório mais inteligente e flexível, que acompanhe o avanço das tecnologias sem comprometer os padrões de segurança.