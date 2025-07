ABU DHABI, 2 de julho de 2025 (WAM) — O xeique Sultan bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan, presidente do Conselho de Administração do Escritório dos Heróis da Linha de Frente, participou da 4ª edição do Abu Dhabi Summer Sports.

Durante a visita, o xeique Sultan conheceu a infraestrutura avançada do evento e elogiou sua importância como plataforma de destaque na promoção do bem-estar da comunidade, em consonância com os objetivos do "Ano da Comunidade" dos Emirados Árabes Unidos.