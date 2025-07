Abu Dhabi sediará Campeonato Mundial Multisport Triathlon em 2026

MADRI, 2 de julho de 2025 (WAM) — Abu Dhabi sediará o Campeonato Mundial Multisport Triathlon de 2026, reforçando sua reputação como destino global de excelência para eventos de resistência e modalidades esportivas múltiplas.

Abdulraheem Hassan Al Zarooni, diretor do Escritório de Comunicação Corporativa do Conselho de Esportes de Abu Dhabi (ADSC, na sigla em inglês), e Jamie Dean, diretor-executivo de esportes da Modon, receberam a bandeira do torneio da cidade anfitriã deste ano, Pontevedra, na Espanha, durante a cerimônia de encerramento.

A entrega oficial da bandeira marcou o anúncio da capital dos Emirados como sede da próxima edição, que ocorrerá em novembro de 2026.

Talal Mustafa Al Hashemi, diretor-executivo do setor de eventos do ADSC, afirmou que vencer a concorrência para sediar um evento esportivo global desta magnitude demonstra a crescente confiança internacional na capacidade de Abu Dhabi para organizar competições de alto nível com os mais elevados padrões globais.

Al Hashemi destacou que o campeonato representa uma adição relevante ao calendário esportivo da cidade e contribui para a construção de um legado esportivo duradouro, promovendo a cultura esportiva comunitária e de alto rendimento, com uma experiência completa que alia profissionalismo e infraestrutura de ponta.

“O ADSC permanece comprometido com a visão da liderança dos Emirados Árabes Unidos de posicionar Abu Dhabi como um polo global do esporte e do desenvolvimento sustentável, incentivando a participação comunitária e oferecendo um ambiente esportivo inspirador e inclusivo”, acrescentou.

Deepak Jain, CEO da Modon Communities, celebrou a transferência da bandeira de Pontevedra para Abu Dhabi como o início da contagem regressiva para o evento. “Estamos ansiosos para receber atletas e visitantes de todo o mundo na Ilha Hudayriyat em 2026”, disse.

Segundo ele, em parceria com ADSC, WORLDSPORT e Triatlo Emirados, a Modon irá garantir uma experiência inesquecível para atletas e torcedores, com base em seu compromisso de desenvolver atrações esportivas e de lazer exclusivas.

Marcado para ocorrer de 13 a 22 de novembro de 2026, o evento será realizado pela primeira vez na Ilha Hudayriyat, principal destino multisport de Abu Dhabi desenvolvido pela Modon. A competição deve reunir mais de três mil triatletas de todo o mundo, em seis modalidades: duatlo, duatlo cross, triatlo cross, aquatlo, triatlo de longa distância e aquabike.

O campeonato também contará com uma ampla programação paralela para atletas e espectadores, incluindo vilas temáticas e atrações culturais. Mais de 80% do público será internacional, impulsionando os setores de turismo e hospitalidade da capital. A expectativa é de mais de 8 mil visitantes, 30 mil diárias de hotel e geração de receita superior a US$ 10 milhões.