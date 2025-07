Receita hoteleira em Abu Dhabi atinge US$ 230,6 milhões em abril de 2025

ABU DHABI, 12 de junho de 2025 (WAM) — Os estabelecimentos hoteleiros de Abu Dhabi registraram receitas de 847 milhões de dirhams (US$ 230,6 milhões) em abril de 2025, sendo 540 milhões de dirhams (US$ 147 milhões) provenientes da hospedagem, 256 milhões (US$ 69,7 milhões) de alimentos e bebidas, e 51 milhões (US$ 13,9 milhões) de outros serviços.

Segundo dados preliminares divulgados pelo Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi, com base em informações do Centro de Estatística do emirado, os hotéis da capital receberam aproximadamente 531 mil hóspedes em março de 2025.

Os números reforçam o apelo crescente de Abu Dhabi como destino turístico global, sustentado por uma variedade de opções de hospedagem e altos padrões de serviço. Ao todo, 172 estabelecimentos hoteleiros estavam em operação no mês, com 34.383 quartos disponíveis. O número total de diárias superou 1,52 milhão, com taxa média de ocupação de 87%. A receita média por quarto disponível alcançou 614 dirhams (US$ 167).

Visitantes de países asiáticos não árabes lideraram o ranking, com 149 mil hóspedes, seguidos por europeus (148 mil) e cidadãos dos Emirados Árabes Unidos (97 mil). Os dados indicam crescimento contínuo no setor de turismo e consolidam a posição de Abu Dhabi como destino preferencial para viajantes internacionais.

Entre as categorias, os hotéis cinco estrelas receberam o maior número de hóspedes, com 265 mil, sendo 95 mil vindos da Europa. Os hotéis quatro estrelas hospedaram 143 mil visitantes, enquanto os de três estrelas ou menos acolheram 63 mil. Já os apart-hotéis registraram 61 mil hóspedes.