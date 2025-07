Polícia de Dubai prende quadrilha que promovia doces com “sabor de droga”

DUBAI, 2 de julho de 2025 (WAM) — A Polícia de Dubai prendeu uma quadrilha composta por 15 pessoas — dez homens e cinco mulheres — envolvida na promoção de doces com sabor de substâncias entorpecentes. A operação, batizada de “Drugs Flavor”, resultou ainda na apreensão de 48 quilos de drogas e 1.174 comprimidos, com valor estimado em 2.448.426 dirhams.

Os detalhes da ação foram divulgados em entrevista coletiva organizada pelo Departamento Geral Antidrogas durante a Exposição de Conscientização sobre Drogas no Festival City Mall. O evento tem como objetivo alertar o público sobre as táticas usadas por traficantes para atrair consumidores.

Estiveram presentes o brigadeiro Abdul Rahman Sharif Al Maamari, diretor do Centro Internacional Hemaya; Manal Ibrahim, diretora do Departamento de Mídia de Segurança; além de outros oficiais de alto escalão.

Segundo o brigadeiro Al Maamari, a prisão dos integrantes da quadrilha foi possível graças a um trabalho minucioso de monitoramento realizado pelo Departamento Geral Antidrogas. Ele afirmou que os criminosos usavam plataformas de redes sociais para comercializar drogas e que os produtos apreendidos incluíam doces e chicletes contendo substâncias narcóticas e psicoativas.

“O sucesso desta operação reforça as capacidades avançadas da Polícia de Dubai, que conta com tecnologias de inteligência artificial de ponta e uma equipe especializada altamente capacitada para detectar e combater o crime”, disse o brigadeiro.

Ele destacou ainda que a operação foi conduzida com profissionalismo e vigilância constante até o momento da invasão ao local onde os suspeitos estavam. A ação foi motivada por informações sobre uma organização criminosa internacional, composta por indivíduos de várias nacionalidades, que tentava introduzir doces com sabor de droga no mercado consumidor dos Emirados.

A partir dessas informações, foi formada rapidamente uma força-tarefa especializada. Por meio de investigações detalhadas, os agentes conseguiram identificar os envolvidos, realizar a operação e apreender as substâncias ilícitas.

Os detidos foram encaminhados ao Ministério Público para a abertura do processo judicial.

Durante a coletiva, Manal Ibrahim alertou sobre os riscos do uso das redes sociais para promover drogas e substâncias psicoativas, apontando essa prática como uma ameaça real à sociedade. Ela recomendou que o público evite interações com mensagens de remetentes desconhecidos e incentive a denúncia de conteúdos suspeitos por meio da plataforma e-Crime ou do serviço “Police Eye”, disponível no aplicativo e no site da Polícia de Dubai.

Manal também pediu cautela ao adquirir doces pelas redes sociais, pois alguns podem conter substâncias que, embora permitidas em outros países, são proibidas nos Emirados Árabes Unidos. A recomendação é que os pais comprem doces para seus filhos apenas de sites confiáveis ou fontes seguras e verifiquem atentamente os ingredientes.

Por fim, Manal reafirmou o compromisso das autoridades com a realização de campanhas educativas e de conscientização pública para garantir a segurança e o bem-estar da população.