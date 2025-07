Aduana de Dubai celebra formatura da primeira turma de curso de capacitação em segurança

DUBAI, 2 de julho de 2025 (WAM) — A Autoridade Aduaneira de Dubai celebrou a formatura da primeira turma de participantes de seu curso de atualização em segurança, realizado em parceria com a Academia de Polícia de Dubai.

A cerimônia contou com a presença do brigadeiro Dr. Sultan Abdul Hamid Al Jamal, diretor da Academia de Polícia de Dubai, e de Khamis Al Muhairi, diretor interino de Recursos Humanos da Aduana de Dubai.

O curso integra o Programa de Treinamento de Inspetores Aduaneiros, cujo objetivo é unificar as práticas de segurança e fiscalização aduaneira. Ao todo, 84 jovens emiradenses recém-formados no ensino médio foram recrutados por meio da iniciativa, com o objetivo de capacitá-los para atuarem como inspetores aduaneiros.

A formação incluiu treinamento de campo intensivo com foco em prontidão operacional e consciência situacional, além de oficinas sobre análise de comportamentos suspeitos, manuseio de cargas de alto risco e gestão de ameaças nos portos. Especialistas da Polícia de Dubai supervisionaram e ministraram os treinamentos.

O brigadeiro Al Jamal parabenizou os formandos e destacou o curso como um modelo pioneiro de capacitação de quadros nacionais para funções integradas de segurança e fiscalização aduaneira. Reafirmou ainda o compromisso da academia com treinamentos avançados alinhados a padrões internacionais e com o fortalecimento da segurança nacional.

Mohammed Al Ghafari, diretor executivo da Divisão de Recursos Humanos da Aduana de Dubai, afirmou que o curso demonstra o compromisso da instituição em formar profissionais completos, capazes de proteger os portos do país. Ressaltou que a formação vai além da qualificação técnica, incluindo habilidades físicas e de segurança, reforçando o papel dos inspetores como linha de frente da defesa nacional.

Al Ghafari explicou que os inspetores também são treinados em análise comportamental, linguagem corporal e técnicas modernas de inspeção, para detectar e responder a métodos de contrabando em constante evolução, contribuindo para a proteção da economia e da sociedade de Dubai, em consonância com a Agenda Econômica de Dubai D33.

Yasser Al-Muslimi, consultor sênior de Assuntos Aduaneiros e supervisor da Divisão de Inspeção Aduaneira, destacou que a parceria com a Academia de Polícia de Dubai fortalece as capacidades operacionais na linha de frente e aprimora o sistema de segurança nos portos terrestres, marítimos e aéreos. Ele apontou o curso como um passo essencial no sistema de formação contínua da Aduana de Dubai, voltado à integração institucional e à proteção nacional.

Por fim, Al-Muslimi elogiou o apoio da Academia de Polícia de Dubai e os esforços conjuntos para elevar os padrões de segurança nas operações aduaneiras, alinhando-se às melhores práticas internacionais.