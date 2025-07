Dubai Duty Free registra receita recorde de AED 4,118 bilhões no primeiro semestre

DUBAI, 2 de julho de 2025 (WAM) — A Dubai Duty Free anunciou nesta terça-feira (2) um desempenho recorde de vendas no primeiro semestre de 2025, com alta de 5,34% na comparação anual. O faturamento atingiu AED 4,118 bilhões (US$ 1,128 bilhão) nos primeiros seis meses do ano, superando em AED 208,95 milhões (US$ 57,24 milhões) o recorde anterior para o período.

Segundo a varejista, o crescimento foi impulsionado por um aumento no fluxo de passageiros durante o feriado do Eid e o início da temporada de viagens de verão, com desempenho forte registrado especialmente em abril, maio e na primeira quinzena de junho.

“Estamos muito satisfeitos com nosso desempenho recorde no primeiro semestre de 2025. Enquanto aguardamos os números finais de passageiros em junho, a expectativa é que o gasto por viajante supere o do ano passado”, afirmou Ramesh Cidambi, diretor-geral da Dubai Duty Free. “Esse resultado reflete o trabalho árduo da nossa equipe e a força de Dubai como um hub global de viagens.”

A empresa está otimista para o segundo semestre e já se prepara para a alta temporada de verão e para o último trimestre do ano, tradicionalmente mais movimentado.

“Esperamos um segundo semestre igualmente intenso. Já estamos com os planos em andamento para inaugurar três butiques de luxo no Concourse A do Terminal 3, incluindo Louis Vuitton, Chanel e Cartier”, disse Cidambi.

As cinco categorias com maior receita continuam sendo perfumes, bebidas alcoólicas, cigarros e tabaco, ouro e confeitaria. As vendas de perfumes atingiram AED 744,24 milhões (US$ 203,9 milhões), representando 18% da receita total — aumento de 5% em relação ao mesmo período de 2024.

Na sequência, bebidas alcoólicas somaram AED 513,37 milhões (US$ 140,65 milhões), enquanto cigarros e tabaco registraram alta de 12,24%, com AED 439,91 milhões (US$ 120,52 milhões) em vendas.

As vendas de ouro somaram AED 416,9 milhões (US$ 114,22 milhões), equivalendo a 10,12% da receita e alta de 6,14%. A categoria de confeitaria teve destaque, com AED 412,52 milhões (US$ 113,02 milhões), avanço de 62,7% na comparação anual, e respondendo por 10% da receita total.

Outro crescimento expressivo veio da categoria de cosméticos, que subiu 3,36% e alcançou AED 201,51 milhões (US$ 55,21 milhões), contribuindo com 4,89% da receita.

As vendas isentas de impostos continuaram a crescer nos terminais, com alta de 6,37% no Terminal 3 e de 5,25% no Terminal 1, no acumulado do semestre.

Todas as principais regiões de passageiros apresentaram crescimento nas vendas: Europa subiu 16,89%, região da Rússia cresceu 4,41%, subcontinente indiano teve alta de 1,02% e o Oriente Médio registrou aumento de 8,15%.