Dubai lança programa inédito para facilitar compra do primeiro imóvel

DUBAI, 2 de julho de 2025 (WAM) — O Departamento de Terras de Dubai (DLD) e o Departamento de Economia e Turismo de Dubai (DET) lançaram conjuntamente o Programa para Compradores de Primeiro Imóvel, uma iniciativa inédita que visa tornar a aquisição da casa própria mais acessível a emiradenses e expatriados.

O programa oferece acesso prioritário a novos lançamentos imobiliários, preços preferenciais e produtos hipotecários personalizados. A medida está alinhada à Estratégia Imobiliária de Dubai 2033 e à Agenda Econômica de Dubai D33, que têm como objetivo dobrar a contribuição do setor imobiliário para o PIB do emirado e impulsionar o crescimento econômico de longo prazo.

O anúncio foi feito em coletiva de imprensa na sede do DLD e contou com a presença de Majid Al Marri, CEO do Setor de Registro Imobiliário do DLD, e de Hadi Badri, CEO da Corporação de Desenvolvimento Econômico do DET, além de representantes de alto escalão de bancos e incorporadoras parceiras.

Entre as incorporadoras participantes estão Emaar, Nakheel, Meraas, DAMAC, Azizi, Dubai Properties e Binghatti. Os imóveis com valor de até 5 milhões de dirhams (aproximadamente R$ 7,5 milhões) serão oferecidos com condições especiais. Os bancos Commercial Bank of Dubai, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, Emirates Islamic e Mashreq vão disponibilizar opções de financiamento adaptadas ao perfil dos compradores.

O programa está aberto a todos os residentes dos Emirados Árabes Unidos com 18 anos ou mais que ainda não possuam imóvel em regime de propriedade plena (freehold) em Dubai. A iniciativa tem como objetivos promover a inclusão social, estimular o investimento de longo prazo e fortalecer a resiliência das comunidades.

Para Helal Saeed Almarri, diretor-geral do DET, o programa vai estimular a demanda e a liquidez do setor imobiliário, ampliando a competitividade global de Dubai e oferecendo um modelo sustentável de desenvolvimento urbano.

Já Omar Bu Shehab, diretor-geral do DLD, afirmou que a iniciativa reforça o compromisso de Dubai com um mercado imobiliário transparente e inclusivo, além de representar um passo estratégico para permitir que mais residentes invistam no próprio futuro.