Emirados Árabes Unidos lideram ranking global de compras por celular, diz Visa

DUBAI, 2 de julho de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos assumiram a liderança mundial em compras por celular, segundo a edição de 2025 do Global Digital Shopping Index, elaborado pela Visa Acceptance Solutions em parceria com a PYMNTS Intelligence.

O estudo, baseado em entrevistas com 1.679 consumidores e 329 lojistas no país, revela que 67% dos entrevistados usaram o celular na compra mais recente, um crescimento de 23% desde 2022.

Os Emirados aparecem com a maior taxa de compras online feitas por dispositivos móveis (37%), à frente de Singapura (34,8%), Reino Unido (27,6%) e Brasil (24,4%). Além disso, 32% dos consumidores afirmaram ter utilizado autenticação biométrica – como impressão digital ou reconhecimento facial – na transação mais recente, superando com folga a média global de 17%.

A preferência pelo modelo híbrido – que combina canais físicos e digitais – também se destaca: 53% dos consumidores manifestaram interesse nesse tipo de experiência de compra, o segundo índice mais alto do mundo. Entre os atrativos que mais influenciam os consumidores locais estão programas de fidelidade (75%), frete grátis (73%) e política de igualação de preços (70%).

A pesquisa aponta ainda que 38% das compras foram feitas online por celular ou computador, com entrega em domicílio.

Para a Visa, esses resultados refletem um ambiente regulatório favorável e o esforço conjunto de governo e setor privado em prol de soluções de pagamento digitais seguras e centradas no consumidor.

“A abordagem dos Emirados mostra o que é possível alcançar quando todos os atores trabalham juntos na construção do futuro do comércio”, disse Salima Gutieva, vice-presidente e diretora da Visa nos Emirados. “Estamos comprometidos em ampliar inovações como o ‘Click to Pay’ para garantir experiências digitais alinhadas às expectativas dos consumidores.”

O relatório também mostra que a adesão ao mobile é transversal: 73% dos millennials lideram o uso, seguidos pela Geração Z e pela Geração X. Já entre os baby boomers e os mais velhos, o índice cai para 18%.